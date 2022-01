Choco: trágica vida de Jhon Fredy Ríos, actor de La Vendedora de Rosas que quedó en silla de ruedas

El piropo, para unos jocoso, paradójicamente no contrasta con la dramática situación que vive Chocolatina o Choco, el papel de Jhon Fredy Ríos.

Luego de haber grabado la película, el joven confesó en un documental lo qué se ganó en medio de la producción. Según él, tuvo el cariño de muchos, algo que lo emocionó.

“Gané cariño, gané muchas cosas que no las tenía... era muy escasita la persona que se me arrimaba y me gané el cariño de todos ellos”, sostuvo.

Y es que la situación con el Choco era tan compleja que él mismo contó que varios de sus compañeros en La Vendedora de Rosas le tenían miedo.

“Así fueran los de la película temían de mí y les daba miedo porque yo era loco y tales”, dijo en su momento Jhon Fredy Ríos en un documental.

Tristemente, hace unos años se conoció que el Choco estaba en silla de ruedas. Fue Lady Tabares, la protagonista de La Vendedora de Rosas quien reveló que Jhon estaba en silla de ruedas.

Se sabe que cuando cumplió los 17 años, el niño del pirobo vulgar de la película fue atacado con un arma de fuego. El disparó afectó parte de sus vertebras y le dejó en silla de ruedas.