Cinco consejos que le ayudarán a vender su casa

Para algunos colombianos es molesto tener que demorarse en el proceso de la venta de su casa o apartamento. Para esto se necesita compromiso y planeación para completar con éxito la entrega de su inmueble.



Así las cosas, tenga en cuenta estos cinco pasos para que no sufra en el intento y venda su casa con total tranquilidad.

1. Hay que hacer un avalúo comercial para saber el valor real de la casa en el mercado y ponerle un precio justo. No cobre de más, dado que este puede ser un factor para que los clientes se espanten y elijan otro inmueble.



2. Remodelar y redecorar el apartamento. Como dice un dicho, todo entra por los ojos y si un lugar está sucio y no es agradable a la vista, probablemente no va a ser la seleccionada.



3. También hay que hacerle propaganda a la vivienda. No solo es dejar un anuncio en la ventana, sino también utilizar las redes sociales, enviar folletos, tratar de mostrar de todas las formas el inmueble, pero con seguridad.



4. Seleccione a los mejores candidatos. Como se decía en el anterior punto, es indispensable ver a quién se le está mostrando la casa, ya que los ladrones buscan la manera de robar sin que nadie sospeche.



5. Inicie los trámites legales. Para este último punto es necesario verificar las restricciones de la vivienda, organizar trámites notariales y tener en cuenta todos los documentos antes del proceso de venta.

Cabe destacar que los gastos notariales inluyen la promesa de compraventa, retención en la fuente y los gatos de escrituración.

Los costos equivalen al 0,54 % del precio de venta del inmueble y son asumidos por partes iguales entre el comprador y el vendedor. Y en la Notaria se realiza el proceso del pago para firmar las escrituras.