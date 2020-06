Ciro Guerra: crecen voces de rechazo por denuncias de acoso contra el director

Luego de conocerse las denuncias de siete mujeres que aseguraron haber sido acosadas sexualmente por parte del director de cine Ciro Guerra, y una más haber manifestado ser víctima de abuso sexual, las voces de rechazo entre las personalidades de la industria del cine y la televisión aumentaron en las últimas horas.

Por ejemplo, Jacques Toulemonde, co-guionista de la película 'El Abrazo de la Serpiente' y quien trabajó con Ciro Guerra dijo: "dudé mucho en escribir esto. Me duele mucho, pero el silencio es cómodo y cómplice, los abusos de poder, los acosos sexuales y las manipulaciones no pueden seguir ni en el cine ni en ninguna parte. Mi simpatía estará siempre con las víctimas".

Mientras tanto, la reconocida actriz Majida Issa, manifestó en su cuenta de Twitter: "Doloroso, no más, de verdad me aterra pensar en las mujeres que siguen callando. No más abusos, no más acoso, no más silencio, no más indiferencia".

De otro lado, la cantante y actriz Carolina Sabino expresó: “calladas por años, para que no nos veten, ¿Y si no ocultáramos nuestra identidad y todas contáramos las veces que nos hemos sentido acosadas, abusadas o maltratadas en nuestro gremio, por actores, productores, directores, castings, etc, nos creerían?. Hmm ... no".

Al tiempo que Marcela Mar, quien ha participado en películas como 'Besieged', 'Pickpockets: Maestros del robo', 'Traidora' y 'Casa por cárcel', entre otras, sostuvo: "no podemos seguir normalizando conductas machistas. Acosos ni violaciones. Tenemos que despertar".

Este miércoles, día que se conoció la denuncia, desde México, el director Ciro Guerra se pronunció al respecto y aseguró que “no he cometido ninguna de las faltas de las que se me señala, y no tengo otra opción para limpiar mi nombre que recurrir a las vías legales".

Asimismo, ofreció disculpas "a todos los que se vean afectados, a todos los que han tenido que leer estas horrorosas, mentirosas y malintencionadas palabras, y agradezco a todas las personas que me han brindado su apoyo y acompañamiento. Les pido que por favor antes de juzgar, todos esperemos que la justicia evalúe y arroje total claridad de los supuestos hechos mencionados”, concluyó el director.

Guerra obtuvo reconocimiento mundial al lograr que la película 'El abrazo de la serpiente' se convirtiera en la primera cinta en la historia de Colombia en lograr una nominación a los Premios Óscar de la Academia en el año 2016; sin embargo, ha hecho otras películas como 'Pájaros de Verano' y 'Esperando a los bárbaros'.