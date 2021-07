Un llamado al Ministerio de Salud para que no los estigmatice y les permita trabajar, hizo la Academia Colombiana de Cirugía Plástica, Reconstructiva Estética, al denunciar que no les permiten realizar los procedimientos médicos en el país, bajo argumentos que no son ciertos

El médico César Martínez, presidente de la Academia Colombiana de Cirugía Plástica, Reconstructiva Estética, fue enfático en señalar que esta es una organización de carácter gremial y científico, que agrupa un buen sector de los médicos especializados en cirugía plástica, reconstructiva, estética, del territorio nacional, que necesita trabajar y prestar un servicio médico a los colombianos.

“Desde el mismo momento en que se impusieron restricciones con ocasión de la covid-19, con medidas que castigaron de modo específico al ejercicio de la medicina de nuestra especialidad, hemos venido solicitando al Ministerio de Salud, que reconsidere y revoque dichas restricciones, por ser violatorias de varios derechos fundamentales y esencialmente porque estos procedimientos no representan riesgo en la propagación de la infección ni en la ocupación de camas hospitalarias en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI)”, indicó.

Lea también: Hallan cuatro cuerpos más bajo escombros del edificio que se desplomó en Miami

Agregó que este sector de la salud, como es la Cirugía Plástica, afronta un momento difícil al tener que al 99% de los médicos inactivos por disposición del Ministerio de Salud y las secretarías departamentales.

“Ellos nos presentan como argumento que podemos ocupar una cama de UCI con cualquiera de nuestros pacientes, pero según las estadísticas nacionales e internacionales esa probabilidad es supremamente mínima, teniendo una mayor probabilidad que se use una cama de uci en cualquier otro procedimiento o situación humana que con el ejercicio de nosotros los cirujanos plásticos”, afirmó.

Dijo que otro de los argumentos del Ministerio de Salud para mantener las restricciones en el posible uso de sedantes que se podrían aplicar en las cirugías, cuando se requieren en las Unidades de Cuidados Intensivos.

“Nosotros tenemos métodos de anestesia diferentes como las raquídeas o sedaciones haciendo que el consumo de fármacos sea mínimo y nosotros podamos realizar nuestro trabajo de una forma segura”, resaltó.

Le puede interesar: Se eleva a 18, número de colombianos detenidos por asesinato del presidente de Haití

Destacó que estos procedimientos se realizan bajo un estricto protocolo en el que se incluyen las pruebas previas de covid y los exámenes respectivos.

“Para nosotros es importante decir que la mayoría de los profesionales de la salud que estamos alrededor de la Cirugía Plástica estamos vacunados con las dos dosis , lo que es un factor positivo”, dijo.

El especialista aseguró que Colombia es el único país que tiene cerrados los servicios de cirugía plástica cuando otros como México, Perú, Ecuador, España, Italia y Francia entre otros no han tenido estas restricciones tan marcadas al gremio de la Cirugía Plástica y estética.

“Lo que está haciendo el Ministerio de Salud con todas sus restricciones es estigmatizar el ejercicio hacia nosotros los cirujanos plásticos, por parte de los pacientes y los colegas de otras especialidades”, apuntó.

El presidente de la Academia Colombiana de Cirugía Plástica, Reconstructiva Estética, afirmó que les preocupa que durante los 16 meses que han estado sin poder trabajar en el país como consecuencia de la pandemia de la covid-19, se dispararon las cirugías estéticas clandestinas donde si se está poniendo en riesgo la vida de las personas.

“Hemos visto que hay personas que están haciendo cirugías clandestinas, la gente no sabe diferenciar estos riesgos y se someten a ellos, lo que para nosotros es muy grave por estas prácticas que no son aprobadas”, dijo.

Subrayó que antes de la pandemia un cirujano hacía tres cirugías diarias, que por semana podrían ser unas 15 y al mes entre 50 y 60 cirugías en cada uno de los más de 1.000 cirujanos que se tiene registro en el país.

“Anteriormente si se estaba operando más mujeres que que hombres en un 70% frente a un 30% de hombres con un aumento paulatino en la petición que hacían los hombres de nariz, parpados, lipoescultura, mientras que en mujeres estábamos operando lipo, lipectomia, mamas de aumento y reducción y cirugía facial de rejuvenecimiento sumado a los párpados después de lo 45 años de edad.