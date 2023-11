Claro adelanta la Navidad a sus clientes con inesperado regalo, es gratis

Claro es una de las empresas que más usuarios tiene en Colombia, pues es una de las pocas compañías del país que ofrece telefonía móvil, telefonía fija, televisión e Internet.

En las últimas horas, la compañía dio una buena noticia a sus clientes que tienen servicios de hogar con Claro, pues por dos días los usuarios tendrán acceso a canales exclusivos de HBO.

Del 10 al 12 de noviembre la empresa de telecomunicaciones habilitará ocho canales exclusivos para que los clientes puedan disfrutar de manera gratuita de este contenido premium.

“Se abrirá la señal de los ocho canales premium de HBO para que sus clientes con servicio Claro hogar puedan disfrutar, sin costo, de series, películas y también documentales sobre ídolos del deporte”, indicó la compañía.

Entre las producciones que más se destacan en dichos canales es ‘Game of thrones’, ‘Harry Potter’, The last of us’, entre otras.

"Game of Thrones". La serie de fantasía épica basada en la serie de libros "Canción de Hielo y Fuego" de George R.R. Martin se emitió durante ocho temporadas, desde 2011 hasta 2019, y dejó una huella indeleble en la cultura popular. En este artículo, recordamos el impacto y el legado de "Game of Thrones".

La serie, creada por David Benioff y D.B. Weiss, se destacó por su narrativa compleja, personajes memorables y escenarios espectaculares. "Game of Thrones" se desarrolla en el continente ficticio de Westeros y sigue las luchas de varias casas nobles por el Trono de Hierro. Intriga política, traición, dragones, caminantes blancos y una cantidad impresionante de personajes complejos hicieron de la serie una experiencia televisiva única.