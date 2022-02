Clases presenciales: Lupa a vehículos de servicio escolar

El Ministerio de Transporte informó que por medio de controles a los vehículos de servicio especial escolar espera garantizar la seguridad del retorno de las clases presenciales de los estudiantes en el país.

La ministra de Transporte, Ángela María Orozco, explicó que “con operativos a nivel nacional se verifican que las rutas escolares cumplan con la reglamentación exigida por la ley y que hayan establecido las máximas medidas posibles para prevenir la siniestralidad de estos vehículos de transporte especial”.

Asimismo, la alta funcionaria señaló que las empresas de transporte escolar que no cumplan los requisitos mínimos establecidos en la ley, como no tener la documentación en regla o no respetar las señales de tránsito, tendrán sanciones que van desde amonestaciones, multas de hasta 700 salarios mínimos mensuales legales vigentes y suspensiones o cancelaciones del servicio.

A su turno, Juan Alberto Libreros, director de Tránsito y Transporte, dijo que, "estamos haciendo una verificación a las condiciones técnico mecánicas de estos vehículos y de la documentación requerida e insistiéndole a los conductores que tengan precauciones en la velocidad y que parqueen en zonas habilitadas y seguras para que los menores asciendan y desciendan de los vehículos”.

También, el director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Luis Lota, afirmó que “es fundamental que los conductores de estos vehículos redoblen esfuerzos en verificar el buen estado de los vehículos. En aquellos vehículos que por causa de la pandemia estuvieron detenidos por largos periodos es importante verificar líquidos de frenos, estado de las llantas, luces, extintores, entre otros, para prevenir cualquier novedad”.

Las entidades indicaron que los estudiantes menores de edad deben estar acompañados con un adulto o coordinador en sus rutas quien deberá conocer todos los aspectos de seguridad del vehículo y de primeros auxilios, así como ubicarse cerca a la puerta de salida y verificar que al final de los recorridos no queden estudiantes en los vehículos.

Adicionalmente, en las rutas escolares no deben estar los estudiantes de pie y cada silla debe estar ocupada por un solo pasajero, deben contar con salidas de emergencia, todos los asientos deben tener cinturones de seguridad y los vehículos no pueden exceder la velocidad de 60 kilómetros por hora.

Por lo anterior, la Superintendencia de Transporte mencionó que estos operativos al transporte escolar servirán para verificar la documentación de los vehículos tales como: seguros, pólizas de responsabilidad civil contractual y responsabilidad civil extracontractual, Soat, tarjeta de operación, licencia de conducción y el cumplimiento de la normatividad vigente referente a protocolos de bioseguridad para la mitigación del covid-19.