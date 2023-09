Claudia López pide no formar más abogados y educar a más programadores

Este martes 5 de septiembre se llevó a cabo el foro Sistema de Educación Posmedia: ¿Qué desafíos quedan para Bogotá y qué plantean los candidatos? en la Universidad de Los Andes.

En medio del evento, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, afirmó que los jóvenes ahora se ven en la necesidad de estarse educando.

Le puede interesar:Claudia López responde a Petro por idea de subsidiar el transporte

“Nuestro gran cuello de botella como país está al inicio, porque ya no hay un final en la educación, ese es el gran cambio global que tenemos que entender. A lo que nuestros jóvenes se enfrentan es una necesidad de ir y volver, toda la vida, a un sistema educativo a reentrenarse laboralmente”, explicó.

La mandataria señaló que no se deberían seguir formando de la misma manera a los abogados, y sí debería haber más educación para programadores.

“Todas las carreras son maravillosas, se necesitan, pero no en los mismos números. Pululamos de abogados y adolecemos de programadores, entonces no tiene sentido que le dediquemos los mismos recursos públicos a seguir formando abogados que no van a encontrar más trabajo, y en cambio no formemos programadores y perdamos 25.000 trabajos al año en eso, solo por un problema de coordinar la oferta y la demanda”, dijo.

Lea también: Claudia López hace cuentas tras idea de Petro de subsidiar transporte

Por otro lado, Edna Bonilla, secretaria de Educación de Bogotá, manifestó que la educación posmedia incluye formación para el trabajo y el desarrollo humano.

“La educación posmedia incluye un cambio social y cultural de cómo estamos entendiendo la educación. No incluye solamente la educación profesional, técnica o tecnológica, sino la formación para el trabajo, el desarrollo humano, la educación de ciclo corto, los diplomados, etc.”, indicó.