Coalición de derecha Vs Luis Fernando Suárez en Antioquia

La política en Antioquia está literalmente al rojo vivo. Y todo por cuenta de las declaraciones de unos sectores que se consideraban afines en la búsqueda de un candidato único para las elecciones de octubre.

En las últimas horas, los miembros de la coalición de derecha que tienen como propósito lanzar una candidatura única a la Gobernación de Antioquia tuvo un verdadero ‘cónclave’ para trazar la hoja de ruta pensando en los comicios departamentales.

Mauricio Tobón, Juan Diego Gómez, Eugenio Prieto y Andrés Rendón tuvieron un encuentro con el objetivo de tener una declaración conjunto por lo dicho por Luis Fernando Suárez, otro de los posibles aspirantes en el sonajero.

Suárez dijo no se sumará a esa coalición, en la cual fue exhortado a ser parte de la elección de candidato único.

“Hay candidatos allí con los que no hay identidad en la visión política, en la visión de gobernar. Yo puedo decir con tranquilidad y con mucho respeto por Mauricio Tobón, que estamos en esquinas distintas, que no tenemos la misma visión de gobierno y voy a dar ejemplos. Está hablando de Antioquia federal, creo que eso es una utopía y creo que es demagógico hablar de Antioquia federal. La ruta la marcaron los gobernadores en la convención que hubo en Rionegro hace unos días para promover un debate nacional sobre autonomía de los departamentos y descentralización”, señaló Suárez en una reciente entrevista con El Colombiano.

Además, también atacó al exsenador Juan Diego Gómez: “También he dicho que tengo diferencias con Juan Diego Gómez, siendo presidente del Senado trató a Aníbal Gaviria de delincuente, lo condenó, eso no está bien y a mí hay quienes me dicen que los enemigos de Aníbal no son mis enemigos. Yo digo no, el tema es de convicciones, de valores, que son irrenunciables. Juan Diego Gómez tiene uno de los matices del Partido Conservador en Antioquia, que sin duda es importante. Hoy tiene el aval como precandidato y es un político importante, pero tenemos diferencias. La pregunta es si somos capaces de superarlas. El tiempo lo dirá”.

Por eso, para la coalición de centro-derecha es claro que Suárez no llegará a la alianza que se estaba pactando.

A juicio de la coalición, Luis Fernando Suárez vetó a Tobón y a Gómez con ese tipo de declaraciones en los medios.