Hoy en el programa Tierra de Sueños de RCN Radio, hablamos acerca del trabajo que se viene realizando con la primera producción de algodón orgánico nativo, cultivado por la comunidad indígena de la Sierra Nevada de Santa Martha.

El algodón orgánico nativo se caracteriza porque al momento de su proceso de producción no necesita el uso de agroquímicos, adicional a esto el manejo que se brinda con los abonos es totalmente naturales, no presentan contaminación y puede llegar a tener un costo no tan elevado a diferencia del algodón tradicional.

Invitamos al coordinador de proyectos de la FAO Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, José Camelo, quien nos cuenta acerca del trabajo que vienen realizando con este cultivo, junto a Fundación Prosierra, con apoyo del proyecto de cooperación internacional +Algodón Colombia, llevado a cabo de forma conjunta por la Agencia Brasileña de Cooperación del Ministerio de Relaciones Exteriores (ABC/MRE) y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de Colombia (MADR)

La compra del algodón orgánico colombiano representa una fuerte apuesta de la marca en el futuro de la fibra nativa orgánica nacional que puede ser más resistente y de mayor durabilidad que el algodón convencional. Además, representa un mercado emergente que se abre para la agricultura familiar algodonera del país y todos los eslabones involucrados en esta cadena

Antes de transformarse en producto de moda, el algodón pasó por una serie de procedimientos para cumplir con los protocolos necesarios para la producción orgánica; un proceso complejo que exigió gran atención en todos los eslabones de la cadena algodonera para evitar la contaminación de la fibra. Los cuidados iniciaron en el campo con la siembra y la cosecha, pasando por el almacenamiento de las pacas de algodón, el transporte, el desmote y el hilado, hasta la producción final de las camisetas

Recuerde escuchar el programa radial completo y las entrevistas de nuestros invitados en www.rcnradio.com.co.

También esperamos sus opiniones y sugerencias a la línea de WhatsApp 3107991373.

Tierra de Sueños, el programa de RCN Radio dirigido al campo colombiano con el apoyo de La Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID.