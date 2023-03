Colegios estarían rechazando a niños en condición de discapacidad, alertan padres de familia

Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE), 8.214 niños y niñas menores de 14 años están en condición de discapacidad, por lo que en materia de educación es fundamental establecer mecanismos que permitan que exista un modelo inclusivo y que, por ende, se brinden oportunidades de desarrollo y cierre de brechas.

No obstante, padres de familia de menores en esta condición de discapacidad aseguraron a RCN Radio que encontrar un colegio que acepte y brinde las garantías a esta población es casi como encontrar "una aguja en un pajar".

Sandra Martínez es madre de una niña de 9 años que presenta pérdida auditiva, razón por la cual debe usar implantes cocleares para que pueda escuchar. Relató lo que ha sido su lucha para encontrar un colegio para a menor.

“Para nuestros niños con discapacidad ha sido bastante bastante difícil encontrar un colegio. Me he visto enfrentada a una discriminación indirecta; no me dicen que no me la van a recibir, pero sí aseguran que no hay cupo o que no pueden hacerse cargo del cuidado de sus aparatos, en en caso mi hija tiene ayudas auditivas”, aseguró la señora Sandra a RCN Radio.

Relató que "los profesores no se capacitan para enfrentar este tipo de realidades al recibir ellos este diagnóstico, lo toman como un 'niño problema'".

Viviana Cabrera, otra madre de familia, indicó que algunas de las instituciones educativas niegan el acceso a este servicio ya que aseguran que cumplen con lo requerido por parte de la ley.

“Lamentablemente la mayoría de las instituciones no manejan el derecho a la inclusión como debería ser. Los aceptan, pero no cuentan con las herramientas o no manejan un curriculum adecuado para el niño”, detalló la señora Cabrera.

La Defensoría del Pueblo advirtió que en Colombia, un colegio público o privado debe reservar como mínimo dos vacantes por aula para personas con discapacidad y su incumplimiento está considerado como una infracción muy grave, sancionada con una multa de alto valor.

Sin embargo, la Ley 1421 de 2017 establece que todos los estudiantes con discapacidad tienen el derecho de acceder a una institución de calidad en donde se les brinden “los apoyos y ajustes razonables que se requieran”.

En Cauca, Nariño y Valle del Cauca, la Fundación Horizonte, en conjunto con dichas gobernaciones, implementaron un proyecto de educación inclusiva para generar oportunidades de aprendizaje a los estudiantes con y sin discapacidad.

Rosalba Cajiao, asesora pedagógica de proyectos de la Fundación Nuevo Horizonte, destacó que estas acciones tienen como fin tener una asertividad en materia de educación para este tipo de población y por ende brindar herramientas con las cuales a futuro podrán mejorar su calidad de vida.

"Con estos proyectos, la sociedad y la educación buscan ponerse al día con el principio de alteridad en la inclusión, permitiéndonos llegar a más de 3.000 docentes de los establecimientos educativos focalizados en los tres departamentos", sostuvo Cajiao.

Por su parte John Jairo Guerreros, docente de la Institución Educativa Manuel María Mallarino, destacó que gracias a esta iniciativa se ha permitido ser mucho más empático en la educación inclusiva.

"Este programa, enfocado a la inclusión, permite que seamos más respetuosos, más solidarios, más empáticos con el otro. Es fundamental en estos procesos educativos implementar en el aula de clase múltiples formas de acción, representación y motivación para que los estudiantes de manera individual puedan desarrollar las competencias", destacó Guerreros.

Aunque en Colombia se han establecido estrategias en materia de inclusión educativa, los padres de familia indican que es fundamental que se incrementen las acciones y que asimismo se impongan sanciones a aquellas instituciones que rechazan a estudiantes que tienen algún tipo de discapacidad.