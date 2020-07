Colombia alcanzó la máxima capacidad para combatir la pandemia: virólogo

De acuerdo con el experto Jaime Eduardo Castellanos, "este es un virus que tiene una mayor transmisibilidad y lo vemos en otros países que apenas se hace desconfinamiento, se hace un proceso y (el virus) retoma las velocidades de transmisión", por lo que insistió que el autocuidado es fundamental en este momento.

Consulte aquí: El coronavirus cambiaría el mundo hacia la ecología y digitalización

El médico explicó que el confinamiento en Colombia se realizó en primer lugar "para aprender a cuidarnos y fortalecer las actividades de autocuidado. Segundo, para preparar al personal médico, también las enfermeras, los camilleros y una cantidad de personas y lo tercero, para preparar a los laboratorios para hacer más pruebas".

No obstante, concluyó que cuando se levanta la cuarentena "comienza nuevamente la velocidad de retransmisión y entonces presumimos que todo está listo pero nada está listo. Tenemos dificultades con las UCI porque hay espacio, pero ahora no hay ventiladores, pero los ventiladores no son las UCI".