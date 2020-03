Colombia crea el primer Observatorio de las Mujeres

La vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez, presentó el primer Observatorio Colombiano de las Mujeres, el cual busca visibilizar la situación de las mujeres en el país, para brindar herramientas a los creadores de política pública, a las organizaciones internacionales, a la sociedad civil y la academia que les permita tomar decisiones acertadas en asuntos de género.

El lanzamiento se realizó en el marco del Foro M (Mujer) Colombia, y hace parte del compromiso con la equidad de las mujeres y su empoderamiento económico, que había hecho la vicepresidenta Ramírez.

Lea también: Cundinamarca: capturan a diez hombres por abuso sexual a menores

“El Observatorio de Género que ha sido posible gracias al apoyo del Banco Mundial, un coequipero en financiación, recursos, experiencia, también tomada de otros países. Aquí estamos, no para la foto de hoy, no sólo para conmovernos con la importancia de este evento maravilloso; sino con un gran sentido de trascendencia. Ya no estamos para el tiempo simplemente de los diagnósticos, de las buenas intenciones, es el tiempo de los resultados”, expresó Ramírez.

El Observatorio cuenta con una plataforma digital, con análisis e información estratégica para consulta de datos sobre situación de las mujeres en todo el territorio, su caracterización socio-demográfica, condición económica y participación política; igualmente, indicadores de violencia y derechos sexuales y reproductivos, entre otros.

"Toda la información estará al alcance de ciudadanía, academia y organizaciones sociales de mujer, del orden nacional e internacional. Será herramienta para todas aquellas personas e instancias que trabajan por los derechos de las mujeres, cierre de brechas, inclusión social y equidad, y permitirá monitorear el avance en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible", explicó la vicepresidenta.

Esta plataforma permitirá, además, la consulta en línea de información actualizada a nivel nacional y se consolidará como un directorio único de observatorios de temas asociados a los derechos de las mujeres.

Por su parte, Gheidy Gallo, Consejera presidencial para la Equidad de la Mujer, explicó que "vamos a tener reportes que les hablen a las mujeres de cada departamento sobre sus condiciones; los insumos necesarios que nos permitan saber de manera precisa las problemáticas y encontrar las soluciones efectivas en el corto plazo".