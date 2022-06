Colombia disminuye cifras de siniestralidad laboral: Consejo Colombiano de Seguridad 

La presidenta ejecutiva del Consejo Colombiano de Seguridad (CCS), Adriana Solano, destacó el anuncio de la Organización Internacional del Trabajo, (OIT) en la sesión 110 de la Conferencia Internacional del Trabajo, sobre la importancia de la seguridad y salud, incorporando el entorno de trabajo seguro y saludable.

Afirmó que esta declaración de la OIT es relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo.

“Hemos considerado esto como el máximo reconocimiento a la labor de todos los que trabajamos por la protección de los trabajadores, teniendo en cuenta que nuestros esfuerzos han sido elevados al nivel de otros derechos como la libertad de asociación, el reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva; la eliminación de todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio; la abolición efectiva del trabajo infantil y la eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación”, indicó.

Lea: En Colombia solo 123.000 trabajadores domésticos están afiliados al Sistema de Riesgos Laborales

Resaltó que esto es un reto clave, luego de que se conociera que alrededor de 10 millones de trabajadores en Colombia se encuentran fuera del aseguramiento del Sistema General de Riesgo Laborales (SGRL).

“Este grupo no recibe los beneficios de los trabajadores asegurados en cuanto a las prestaciones asistenciales y económicas y, en caso de un accidente de trabajo, no tienen forma de cubrir sus necesidades básicas al no poder continuar desempeñando su labor”, apuntó.

Aseguró que Colombia cuenta con un marco jurídico robusto en la materia, lo que le da una ventaja en la aplicación de este derecho fundamental en el trabajo.

“El SGRL, si bien aún tiene oportunidades de mejora, ha avanzado de manera decidida en establecer acciones para proteger a los trabajadores y brindarles espacios de trabajo seguros y saludables involucrando a diferentes actores como los empleadores, trabajadores, las ARL, Ministerios y, en general, a cada uno de las entidades que tienen responsabilidades dentro del sistema”, apuntó.

La representante del Consejo Colombiano de Seguridad manifestó que el país ha mejorado de manera importante en sus cifras de siniestralidad laboral.

“En el 2012 se registraba una tasa de accidentes de trabajo de 7,8 eventos por cada 100 trabajadores y para 2021 se ubicó en 4,7. Sin embargo, para este mismo año se registró la muerte de 608 trabajadores (472 muertes por accidentes de trabajo), cifra que no se observaba desde 2016 (Observatorio de la Seguridad y Salud en el Trabajo)”, sostuvo.

Subrayó que desde el Consejo Colombiano de Seguridad se hace un llamado para que, con la definición de este derecho fundamental, los actores del Sistema General de Riesgos Laborales puedan fortalecer sus compromisos con entornos de trabajo seguros y saludables.

Le puede interesar: Gobierno inyectó más de $18 mil millones al hospital del Chocó

Se definió que el Ministerio del Trabajo debe mantener el ejercicio de sus funciones en la generación de política pública de manera tripartita, donde ha sido valiosa la participación de los trabajadores; así como en la expedición de los lineamientos y regulaciones, de tal manera que sean aplicables en la medida adecuada a las condiciones socioeconómicas del país.

“Los empleadores deberán continuar con su compromiso con la seguridad y salud de sus trabajadores, a través de la implementación de los Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, pero también tienen derecho a exigir condiciones de trabajo seguras, así mismo, tienen el deber de cumplir los lineamientos que defina el empleador o contratante para la protección de su seguridad y salud”, puntualizó.