Alertan de inminente apagón en Colombia, ¿por qué?

El servicio de energía podría estar en peligro en todo Colombia, así lo advierte la Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica (Adocodis), que por medio de una carta le indicó al ministro de Minas y Energía, Omar Camacho, que las empresas comercializadoras de energía en el país atraviesan un grave momento de liquidez.

La asociación asegura que la situación continúa empeorando por las demoras y la falta de medidas para mitigar el impacto de los saldos acumulados por la aplicación de la opción tarifaria y otras deudas.

"Así como de otras deudas de entidades estatales que se estiman en 2 billones de pesos y que agravan la exigencia en el flujo de caja y en la liquidez".

Adocodis expresa que con las condiciones de iliquidez por la que atraviesan las empresas, más las condiciones del mercado, el fenómeno del niño y factores como el precio de la bolsa de energía no solo amenazan a las empresas prestadoras del servicio, sino que, podría desencadenar un fuerte apagón en el país.

El problema más grande de liquidez se da por los saldos no recuperados de la aplicación de la opción tarifaria, que llegan a 4,9 billones de pesos. Pero como si eso fuera poco, también se presentan otras deudas, que no se les han pagado y que hacen mucho más difícil la situación.

Con la suma de todo lo analizado se le debe un valor aproximado de 7,2 billones de pesos colombianos. Pues se suman tres deudas esenciales:

Los saldos pendientes a recuperar originados por la implementación de las medidas de asistencia brindadas, tomando en cuenta la Resolución CREG 058 de 2020 durante la pandemia, totalizando 236.000 millones de pesos.

Las deudas de los usuarios constitucionalmente protegidos, como clientes oficiales o alumbrado público, lo que suma una deuda de 911.000 millones de pesos. Y la deuda por subsidios FSSRI, Fondo de Solidaridad para Subsidios y Redistribución de Ingresos

“Si no se toman decisiones urgentes para solucionar los problemas de liquidez, a diciembre del 2023 los saldos por recuperar podrían ser cercanos a 10,5 billones de pesos, lo que equivale a 3,5 años de ingreso anual de los comercializadores”, indica el gremio.

De no tomar las medidas pertinentes y en caso de no disminuir la situación de liquidez, el país enfrentaría un apagón y no por cuestiones de energía sino por problemas financieros.