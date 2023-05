Colombia lidera iniciativa mundial para prevenir defectos del tubo neural

Actualmente Colombia lidera una iniciativa mundial para prevenir malformaciones del tubo neural que terminan afectando la médula espinal de bebés en todo el mundo.

En diálogo con RCN Radio, Kemel Ghotme, neurocirujano pediatra y docente de la Universidad de la Sabana, dijo que se trata de prevenir los “defectos del tubo neural que hacen que estructuras que van a dar origen al cerebro y la médula espinal no se formen adecuadamente”.

De acuerdo con el cirujano, esto se produce en el día 26 de gestación cuando la mamá ni siquiera se ha enterado que está embarazada (…) “se generan defectos y estos defectos hacen que no se forme bien la médula espinal o la columna o el cráneo o algunas partes del cerebro. Y esto genera enfermedades y genera discapacidad a largo plazo”.

Lea más: ¿Por qué se duermen las extremidades? Enfermedades y causas de este síntoma

Actualmente estos bebés pueden ser operados en el útero e incluso tan pronto nacen, al tiempo que agregó que “ son bebés que a lo largo de la vida van a necesitar más cirugías porque pueden tener acumulación de líquido en el cerebro que se llama hidrocefalia y pueden tener incapacidad para caminar, no controlar su vejiga, sus intestinos y tienen deformidades en las piernas”.

De acuerdo con Ghotme, “por tener una discapacidad a largo plazo, pues no acceden a una educación de calidad, no pueden tener un trabajo que sea satisfactorio para ellos, o no pueden tener una vida de relación”.

“La buena noticia es que se puede prevenir más del 80% de los casos y Colombia está liderando la iniciativa mundial para que esto ocurra no solo en nuestro país, sino a nivel global”, recalcó.

Aclaró además que la causa en la mayoría de los casos es una deficiencia de la vitamina B9, también conocida como ácido fólico.

Esta vitamina está presente en alimentos, leguminosas, proteínas de origen animal, el huevo, el jugo de naranja, el brócoli, los espárragos, entre otros. “Alimentos que si consumimos diariamente en forma variada, podemos tener unos niveles de vitaminas y de micronutrientes adecuados”, dijo.