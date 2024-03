Teniendo en cuenta que algunos municipios, por acuerdos logísticos, reciben el pago de manera bimensual, muchos beneficiarios comenzarán a recibir el aumento a partir del mes de junio, cuando cobren el tercer giro del año. Cabe resaltar que habría la posibilidad de que los adultos mayores de Bogotá, que reciben los $50.000 adicionales por parte de la Alcaldía, ahora reciban en total $275.000 con el aumento del Gobierno, sin embargo, hasta el momento no ha sido confirmado por el DPS.

¿Quiénes recibirán el aumento de Colombia Mayor?

El Departamento de Prosperidad Social definió que, hasta el momento, el aumento de $80.000 a $225.000 únicamente aplicará para los beneficiarios del programa que tengan más de 80 años, viva en pobreza extrema y no cuente con una pensión. “Todo anciano o anciana mayor de 80 años sin pensión va a recibir una pensión del gobierno colombiano. Quisiéramos bajar, bajar la edad para comenzar en 75, en 72 años, pero no nos alcanza el dinero si no se hace la reforma pensional. Con ayuda de ustedes podríamos intentar que por lo menos los de 79, los de 78 años también puedan recibir el bono pensional”, afirmó el mandatario.