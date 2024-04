Colombia Mayor: ¿qué puedo hacer si no alcancé a cobrar el pago?

El Departamento de Prosperidad Social (DPS) ha venido implementando estrategias para atender a los ciudadanos en condición de vulnerabilidad a nivel nacional. Son varios los grupos poblacionales que reciben apoyo por parte de la entidad, incluyendo los adultos mayores, quienes cuentan con el programa Colombia Mayor.

En esta iniciativa, el Gobierno Nacional entrega $80.000 a todos sus beneficiarios en cada giro, salvo los que viven en Bogotá, que reciben $130.000 gracias a un incentivo adicional que aporta la alcaldía. Desde el pasado 4 y hasta el 20 de abril, el DPS anunció que se llevarían a cabo los pagos del tercer ciclo del programa en este 2024.

Según informó la entidad, para estas jornadas de entregas el Gobierno Nacional destinó más de $140.900 millones en transferencias monetarias para atender a 1.633.264 ciudadanos. No obstante, muchos no alcanzaron a cobrar el subsidio.

¿Qué hago si se venció el plazo y no pude cobrar Colombia Mayor?

Los beneficiarios de Colombia Mayor tienen habilitados más de 27.000 puntos de atención autorizados de SuperGIROS para cobrar el pago y los mayores de 90 años pueden solicitarlo a domicilio. Si usted no alcanzó a retirar el dinero en este ciclo de pagos, deberá esperar hasta la siguiente jornada de entregas para poder recibirlo acumulado con el nuevo giro.

No obstante, cabe recordar que Prosperidad Social penaliza a los ciudadanos que no cobran el dinero del subsidio, pues una de las causales de retiro de Colombia Mayor es el no cobro consecutivo de pagos programados en cuatro giros (dos giros para los municipios de pago bimestral).

Mientras esperan que se anuncien las fechas del próximo ciclo de pagos, los beneficiarios podrán realizar la actualización de información ante el sistema de Colombia Mayor. Para hacerla personalmente, deberá comunicarse directamente a las líneas telefónicas de Prosperidad Social: en Bogotá, puede llamar al 601 3791088; y en el resto del país, al 018000 951100.

Por otro lado, hay que tener en cuenta que el DPS también está llamando a los beneficiarios para hacer esta actualización. Sin embargo, es preciso recordar que en estas llamadas el DPS no pide información bancaria ni datos más allá de la dirección y el teléfono.