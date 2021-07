¿Colombia está obligada a seguir recomendaciones de CIDH?

El experto señaló que el informe se construyó con base en una 'visita in loco', que se encargó de verificar posibles vulneraciones de Derechos Humanos en medio del paro nacional que se registra desde el 28 de abril.

"Las recomendaciones que hace la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) luego de adelantar una 'visita in loco', no son estrictamente vinculantes, pero en función del principio de buena fe en el que se establece que los Estados deben cumplir sus obligaciones internacionales, Colombia debería acoger las recomendaciones, aunque no está obligado a seguirlas".