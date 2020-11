Colombia no ha hecho lo suficiente en prevención de emergencias por huracanes: experta

La experta dijo que las estadísticas muestran que entre los años 1.900 y el 2010 se presentaron 16 tormentas que pasaron por el caribe colombiano, una cifra que según ella es muy pequeña en comparación con Jamaica, el Golfo de México o Las Antillas.

“Nosotros no estábamos preparados porque la frecuencia no es tan alta, pese a que en San Andrés se tiene una historia de huracanes que han pasado por este departamento. Creemos que no tenemos la conciencia que pude pasar pero si sabemos que existe la amenaza”, sostuvo.

“Es por eso que nos hacen falta muchos sistemas de monitoreo continuo en el conocimiento de estos fenómenos sobre la ocurrencia en la isla, porque desde la parte técnica sabíamos que podría ocurrir y por eso hay varias instituciones del Gobierno que están estudiando el tema", subrayó.

Dijo que aunque las rutas por donde pasa un huracán son muy difíciles de predecir, "estamos seguros que pueden volver a ocurrir en este escenario de cambio climático. Es probable que otro evento pase en un plazo de tiempo más corto".

En ese sentido, explicó que “es importante estudiar la parte histórica de estos huracanes, teniendo en cuenta que estos pueden cambiar su recorrido. Por el cambio climático, las temperaturas del agua y toda una serie de factores pueden hacer que se presenten de una forma más contante en el caribe Colombiano, así que debemos prepararnos para el futuro”.

La experta concluyó que “se subestimó la amenaza porque creíamos que no nos pasaría".