Colombia no recuperaría los Juegos Panamericanos: "Ya no creen en este gobierno"

"Lo más triste es que se perdió toda credibilidad desde Panam Sports y Neven Ilic nos dijo que ya no creen en este Gobierno. Esto comenzó desde que el presidente Petro fue invitado a recibir la bandera en la clausura de los Panamericanos de Santiago de Chile y él no asistió. Allí se han juntado varias cosas y por eso no hay credibilidad", sentenció Echeverry.

Según mencionó el ejecutivo, la moción de censura que la ministra del Deporte Astrid Rodríguez tiene en su contra puede dificultar aún más la posibilidad de recuperar la sede de los Juegos Panamericanos 2027, pues hasta el momento no se sabe si ella renunciará al cargo o si Petro decide removerla del mismo.

