Colombia podría exportar gas en el mediano plazo: Naturgas

En diálogo con RCN radio, la presidenta de Naturgas, Luz Estella Murgas señaló que Colombia no importará gas de Venezuela y que por el contrario, el país tiene grandes posibilidades de exportar el hidrocarburo en el futuro.

“En el mediano y corto plazo no existe la posibilidad física de importar gas natural de ese país”, dijo.

Según explica Murgas, una de las razones es porque no hay infraestructura, “si bien no hay infraestructura existente que conecta a la planta Ballena en el municipio de Manaure en La Guajira a través del gasoducto que va hasta Maracaibo en Venezuela, no se ha utilizado esta infraestructura desde el 2015”.

Recalcó que hoy en día los comercios, vehículos, industrias y plantas térmicas consumen gas 100% producido en Colombia, “hoy en día no importamos gas natural para el consumo de estos sectores”.

Lea más: Estratos 4, 5 y 6 pagarán $1.000 más en el recibo de la luz en La Guajira

"Ni el corto, ni mediano plazo no hay posibilidad de importar gas de Venezuela. Mientras que Colombia ha identificado un potencial de reservas principalmente costa afuera en el mar Caribe; este potencial ha evidenciado que, de realizarse la actividad exploratoria que se necesita, vamos a poder tener la vocación de exportadores de gas natural", agregó.

Reservas

Respecto a las reservas de hidrocarburos indicó que con el último informe hubo un descenso cercano al 11% frente al 2021, "por lo que la industria y el Gobierno nacional entramos en un estado de urgencia en el que se deben establecer líneas de trabajo y acción en todos los frentes del sector".

Afirmó que es indispensable "acelerar y ampliar la actividad exploratoria más allá de las áreas que se tiene previstas para la ejecución de la actividad”.

Eso implica que las áreas en las que se tiene potencial de reservas y en las que solo se puede evidenciar a través de la perforación de pozos, "se tenga la posibilidad de realizar la inversión para poder tener disponibilidad de moléculas de gas en el menor tiempo posible".

Lea también: Promigas presentó nueva estación de gas licuado en Perú

“Sin lugar a dudas la única manera para encontrar gas, es perforando pozos y la forma para hacerlo es agilizando los cronogramas planteados y cubriendo áreas nuevas”, añadió.

Por otra parte, se refirió a la llegada del nuevo ministro de Minas y Energía Omar Andrés Camacho.

"La industria está lista para trabajar con el nuevo ministro como lo hicimos con la ministra saliente Irene Vélez. Desde el primer momento tenemos la disposición y solicitaremos un espacio pertinente para compartirle las apuestas de la industria”, manifestó.

Las apuestas del sector están alineadas con las del Gobierno Nacional en materia social, ambiental y en lo correspondiente a la transición energética.

Fenómeno del Niño

Frente a la llegada de Fenómeno del Niño dijo que "desde el punto de vista de infraestructura de gas, hoy Colombia está en una mejor posición por varias acciones que se han tomado tiempo atrás y además se tiene un respaldo exclusivo a la generación eléctrica de tres plantas térmicas ubicadas en la costa Atlántica".

Explicó que actualmente costa afuera, en Cartagena, hay en un buque que almacena gas natural licuado, "en el evento de requerirse, como puede suceder con el fenómeno del Niño, se puede regasificar y se utiliza en estas plantas para generar energía eléctrica".