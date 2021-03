Colombia, quinto país en el mundo con mayor uso de armas de fuego en homicidios

De acuerdo con el informe, la cifra de homicidios con arma de fuego en el país no ha disminuido.

"Se mantiene más o menos el 70% de homicidios ocurridos con armas de fuego, es una cifra que no disminuye en la última década. El 20% es utilizado en la comisión de hurtos a personas y a comercio", aseguró Suárez.



Para Manuela Suárez, la solución no es armar a la gente, ya que tener estos elementos aumenta la violencia.



"Hay un dato importante con la importación de las armas de fogueo y traumáticas y es que actualmente hay 193 mil unidades y hace 7 años era menos de la mitad", contó.



Agregó que "Colombia tiene una legislación muy estricta en el papel, pero hay problemas en información, hay problemas con la operatividad. Lo otro que tiene que ver es que al mercado de armas de fogueo hay una falta de regulación y pudiera estar abriendo la puerta para la entrada de armas convencionales usando estas como fachada, o para la fabricación de armas hechizas".



Suárez afirmó que el 43% de las armas que circulan son hechizas y añadió que "esto genera una alerta al comercio de armas no letales, que pudiera estar siendo utilizada para traer armas cuyas partes se utilizan para la fabricación de las armas hechizas".

Por otra parte, dijo que en Colombia se estima que puede haber un poco más de 4 millones de armas entre legales e ilegales.



"Las armas son producidas en fábricas legales en todo el mundo, son importadas de manera legal, lo que entra a jugar es que se vuelven ilegales en la forma en la que utilizan. Es muy importante contar con información precisa y diferenciar entre la legalidad y la ilegalidad pero Colombia no tiene, por eso es difícil saber si es legal o ilegal, se sabe cuando es ilegal solo cuando se incauta", concluyó la investigadora Manuela Suárez.