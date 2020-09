Colombia registra 6.555 nuevos casos de coronavirus

Mientras la pandemia no se detiene, los más de 180 países afectados con la covid-19 están a la expectativa de una posible vacuna que pueda ponerle un tatequieto a dicha enfermedad y muertes que ha causado.

No obstante, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) le recordó a las personas que el hallazgo de una vacuna no quiere decir que ya el virus no se propagará más, y los países deben ser cuidadosos pues no tendrán un acceso inmediato al fármaco.

A esta advertencia se sumaron médicos y un grupo de académicos que pidieron a las autoridades y Gobierno tener cautela frente a la vacuna que se vaya a adquirir para estar seguros que cumplen con la rigurosidad científica que exige la OMS.

Esto surge a raíz de los anuncios de Estados Unidos, China y Rusia sobre unas vacunas que estarían desarrollando en sus territorios, pero que en el marco del ámbito político en el que están inmersas, hacen temer que puedan no haber cumplido con todos los requisitos en el afán de tener primero la vacuna.