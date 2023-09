Colombia será sede de nuevas sesiones de la Corte IDH en octubre

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (IDH) celebrará en Colombia su período ordinario de sesiones número 162, entre el 9 y el 13 de octubre de 2023.

El presidente de la Corte IDH, juez Ricardo C. Pérez Manrique, manifestó que “la celebración de este período de sesiones en Colombia, es una gran oportunidad para que se profundice el conocimiento del trabajo del Tribunal, así como la participación en las actividades públicas de todos quienes estén interesados en la temática de los derechos humanos”.

“En la reciente visita del presidente de Colombia, Gustavo Petro, extendimos nuestro agradecimiento al Estado por esta invitación y con ello, recordar la importancia de este tipo de instancias para el Sistema Interamericano de Derechos Humanos”, señaló Pérez.

En ese sentido, se realizarán tres audiencias públicas de casos contenciosos, además de audiencias de supervisión de cumplimiento de sentencias. Igualmente, se desarrollará un seminario internacional el lunes 9 de octubre en la Universidad Externado de Bogotá.

Todas las actividades son públicas y gratuitas. En Colombia, las audiencias públicas se realizarán en la sede de la Defensoría del Pueblo, entre el 10 y el 12 de octubre.

La Corte IDH emitirá comprobantes de asistencia a las actividades, dirigido únicamente a aquellas personas que se hayan inscrito previamente y que asistan de manera presencial.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos agradeció a la Cooperación Española a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, la Cooperación del Reino de Suecia, al Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, a la Defensoría del Pueblo, a la Universidad Externado y a la JEP, por el apoyo para la realización de este período.

El país será sede del caso Huilcaman Paillama y otros Vs. Chile; el caso Pérez Lucas y otros Vs. Guatemala, y el caso Leite de Souza y otros Vs. Brasil.