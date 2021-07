Colombia supera récord en vacunación con más de 500.000 dosis aplicadas en un día

El presidente Iván Duque anunció que este viernes Colombia cumplió un nuevo récord en aplicación de vacunas, superando las 500.000 dosis aplicadas en un solo día. El mandatario también reveló que en el país ya hay 27 millones de biológicos aplicados, dos millones por encima de la meta propuesta. Según reveló el Ministerio de Salud, en total 12.057.314 personas ya han completado su esquema inmunitario.

"¡Un nuevo récord! Ayer se aplicaron 550.832 dosis de la vacuna contra el covid-19. Además, llegamos a 27 millones de dosis aplicadas, 2 millones por encima de la meta que nos habíamos propuesto para julio. Finalizaremos agosto con 35 millones de dosis aplicadas", escribió el mandatario en su cuenta en Twitter.

"Muy contento porque ya hemos llegado a una meta de 27 millones de vacunados y esto se debe al trabajo en equipo. Ayer se lograron más de 500.000 vacunas aplicadas, cifra récord, tenemos todos que avanzar en esto. Los que invitan a que el pueblo no se vacune no solamente son irresponsables, sino que además quieren generar zozobra", manifestó el presidente Duque, desde Cartagena donde adelanta agenda de trabajo.

El nuevo récord de vacunación se da en medio de la polémica que generó un trino del senador Gustavo Petro, en el que manifestó que "las vacunas no sirven para el virus Covid-delta, según primeras investigaciones" (SIC), pronunciamiento por el que está siendo duramente criticado e incluso calificado como "irresponsable".

"Y que les quede claro a esas voces que hay por ahí -que andan insinuando la ciudadanía que no se vacune, que la vacuna no sirve- que no pretendan sembrar más caos en Colombia. Colombia necesita más vacunación y nos vamos a vacunar todos porque es el que el deber de nuestro país", expresó, al respecto, el mandatario.