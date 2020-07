Colombia supero a Estados Unidos en la tasa de mortalidad por coronavirus

En los últimos días la prensa internacional ha reportado una reducción en la tasa de mortalidad por coronavirus en Estados Unidos, pese a que ese país sigue registrando un incremento en el número de contagios.

De acuerdo con Felipe Lobelo, MD PhD médico epidemiólogo, esta situación es un fenómeno que se presenta porque los nuevos contagios que se están identificando se producen en personas más jóvenes y que tienen un factor de riesgo menor ante el virus, por lo que son menos vulnerables a morir por Covid-19.

No obstante, el doctor Lobelo destacó que esta situación no representa una noticia positiva o que la tasa de mortalidad no pueda aumentar nuevamente en Estados Unidos. "Existe un reservorio del virus grante, esos jóvenes van a llevar el virus a sus hogares y van a infectar a personas que sí son población vulnerable".

"Veremos a estas personas en los hospitales y lamentablemente muchos de ellos morirán. El sistema de salud está cerca del colapso y es muy posible que en otras ciudades el brote se salga de control".

El epidemiólogo también resaltó que en este momento no existe evidencia científica que demuestre que el covid-19, ha sufrido una mutación que lo haga un virus menos letal. Por el contrario, la comunidad científica sí ha notado un cambio en la en la capacidad de infección del virus y no en su letalidad.

Felipe Lobelo también destacó que en el caso de Colombia se está presentado un aumento de contagios porque hay más tests y porque el porcentaje de positividad está aumentando. "Por ejemplo en Bogotá se presenta un porcentaje muy alto e indica que la epidemia está creciendo porque hay nuevas infecciones".

En este sentido, el doctor Lobelo subrayó que a pesar de que el indicador de muertos diarios en Colombia es mejor en comparación con otros países de la región, el país sí registra una tasa de mortalidad que duplica la que posee Estados Unidos.

De acuerdo con Lobelo, en Colombia hay tres muertos por cada millón de personas, mientras que en Estados Unidos son 1.5 muertes por cada millón. "Eso nos debe hacer repensar en las medidas que se están tomando, para contener la propagación del virus.

El epidemiólogo también explicó que cada país ha tenido diferentes dinámicas que han afectado su tasa de mortalidad y transmisión del virus. "Las condiciones demográficas y las decisiones de un gobierno, son factores que afectan la mortalidad".

El doctor Lobelo resaltó que en Colombia se tomaron medidas rápidas para ganar tiempo y fortalecer el sistema de salud, pero "a medida que se relajaron esas medidas se ha generado un aumento constante de contagios y muertes".

"También era necesario tomar ese tiempo para fortalecer el sistema de testeo para identificar casos y aislarlos, pero eso no se ha podido hacer porque hay falta de personal, falta de test y falta de inversión de recursos en el sistema de salud pública".