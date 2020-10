Colombia superó las 29 mil muertes por coronavirus

Al Gobierno le preocupa la llegada de la minga indígena a Bogotá porque es la ciudad con mayor número de casos, y las aglomeraciones son foco de contagios de covid-19 y pueden desencadenar en una propagación del coronavirus.

El presidente Iván Duque ha manifestado su intención de dialogar, pero con “reglas claras” porque temas políticos asegura no debatirá o esto se deberá hacer en los escenarios propicios para ello, lo cual no es con marchas.

“Nada justifica que en estos momentos pongamos en riesgo la salud y la vida, si tenemos discusiones démoslas en el marco de la democracia, sin que tenga que haber emplazamientos ni ultimátum, ni invocar juicios que no tienen asidero pero el diálogo sí”, afirmó.

Desde la Andi también hicieron un llamado a los indígenas pues creen que estas movilizaciones pueden llevar a un rebrote y con ello se vería afectada la reactivación económica. "Me preocupa esta situación y me parece que la prioridad que debería tener Colombia es la de reactivar los ingresos y reactivar el trabajo, pero pareciera que hay sectores que no quisieran que se recupere el empleo y pareciera que hay unas intenciones políticas", afirmó Bruce Mac Master, director de la Andi.

El mundo suma 1,1 millones de muertos y en Europa la segunda ola de contagios ha generado que nuevamente se registren confinamientos.