Colombia terminará el 2022 con más de 8.000 muertes por siniestros viales

En el Congreso de la República se le hizo un homenaje a las víctimas de los siniestros viales en Colombia, un evento que estuvo respaldado por el presidente del Senado, Roy Barreras.

Durante la manifestación, Mery Bottagisio, directora de la Liga contra la Violencia Vial, entregó cifras de las personas que han resultados afectadas por culpa de las imprudencias que se cometen en las carreteras.

Según Bottagisio, las estadísticas demuestran que este 2022 el país terminará con más de 8.000 muertos por cuenta de los siniestros viales.

“Hasta el 30 de octubre íbamos con más de 6.750 muertes y terminaremos por encima de las 8.000, por ahí 8.200 u 8.400 y eso es una realidad, matemáticamente es irreversible”, reveló la experta.

Adicionalmente, la directora de la organización advirtió que los menores de 14 años se han visto muy afectados por cuenta de la siniestralidad vial.

“La segunda causa de muerte de los niños por todas las causas, son los siniestros viales para niños entre los 5 y los 14 años. Tenemos niños entre cero y 5 años que mueren en una moto yendo con sus padres”, manifestó.

Además, dijo que “tenemos 5.000 motociclistas que mueren al año, jóvenes en plena edad productiva que queremos seguir viéndolos como los camicaces”.

Mery Bottagisio afirmó que ha faltado voluntad de parte del Gobierno y de las entidades del Estado para diseñar políticas claras para disminuir el número de muertes por cuenta de los accidentes de tránsito.

“Las normas permiten que vehículos que no tienen frenos ABS entren al país, tenemos normas que tampoco se cumplen como la de velocidad, pero aparte de Bogotá, Medellín, Barranquilla, no hay otra ciudad que esté aplicando los 50 kilómetros, entonces esperamos que la gente se comporte, pero no le hacemos cumplir las normas”, dijo.

“Necesitamos elementos de política pública para regular la vida ciudadana. Estamos reivindicando que la ciudad vial deje de estar en un solo ministerio o sector, porque la seguridad vial en un problema de justicia, es un problema de salud pública, de orden público, es un problema de educación”, añadió.

A raíz de esta situación, la directora de la Liga contra la Violencia Vial le hizo un llamado al Gobierno Nacional y al Congreso de la República para que se tomen las medidas necesarias en medio de esta situación.