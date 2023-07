Colombia vs Nicaragua: Petro escuchará fallo de La Haya desde San Andrés

Este jueves Colombia conocerá un nuevo fallo en el caso de la delimitación de la plataforma continental que la Nación tiene con Nicaragua en relación más allá de las 200 millas marinas y que inició en el año 2012. El presidente Gustavo Petro viajará a San Andrés para conocer la lectura del fallo.

Este conflicto tiene como antecedente la decisión del 2012, cuando el tribunal reconoció los derechos de Colombia sobre archipiélago de San Andrés y Providencia y los cayos Alburquerque, Roncador, Serrana, Bajo Nuevo, Quitasueño y Serranilla. No obstante, otorgó el 43 % del territorio marítimo del país a Nicaragua.

Lea también: Gobierno deja en firme contrato a esposo holandés de ministra Irene Vélez: "No hay nada irregular"

De acuerdo con el derecho internacional, todos los Estados tienen derecho a 12 millas de zona marítima territorial, 12 millas de zona contigua y 200 milla náuticas de zona económica exclusiva, que es donde pueden ejercer derechos de exploración y explotación económica de todos los recursos naturales vivos (pesca) y no vivos (minería).

En el último fallo, el país presentó a la Corte argumentos jurídicos, institucionales, científicos y relativos a los intereses que tiene, no sólo Colombia, si no también otras naciones, sustentando que Nicaragua no tiene por qué poseer la plataforma continental extendida más allá de las 200 millas marinas sobre el lecho y el subsuelo de las áreas submarinas.

Lea también: Ciudadano canadiense que agredió a policía será imputado por violencia a servidor público

"Colombia apuesta a que la Corte Internacional de Justicia niegue este derecho que solicita Nicaragua en la medida en que ese país no ha justificado de manera clara su derecho sobre la zona exclusiva" más allá de las 200 millas marinas, señala Manuel Alejandro Rayran, docente e investigador de la Facultad de Finanzas, Comercio y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia.

La lectura del nuevo fallo se dará desde La Haya (Países Bajos) a la 8 a.m hora Colombia y se extenderá por cerca de tres horas, partiendo del contexto de la decisión interior, las pretensiones de ambas naciones, los argumentos que presentó Colombia y finalmente la determinación final.