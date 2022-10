Colombia y Brasil van a acercarse para ubicar contratos de explotación minera: experto

Bruno Lima Rocha, Doctor en Ciencias Políticas y profesor de relaciones internacionales, dijo que la explotación petrolera será uno de los temas prioritarios de los gobiernos de Colombia y Brasil, luego del triunfo de Luiz Inácio Lula Da Silva en las elecciones presidenciales.

En diálogo con RCN Mundo, el experto señaló que las condiciones de los trabajadores y las comunidades será uno de los primeros temas en común entre los dos países.

“Como estilo político, creo que van acercarse y urgentemente, con el objetivo de ubicar a los contratos de explotación minera en Colombia, porque ‘Vale do rio doce’ es es muy grande en Brasil y en este país no tiene mercado de capitales privados, sino que esta Petrobras y ‘Vale do rio doce’, por lo que el primer acercamiento será para la contradicción”, indicó.

