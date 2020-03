Inicialmente, Gómez tenía el viaje programado a Bogotá para el 21 de marzo, pero pudo adelantarlo: "Logro devolverme con Iberia y cuando llego al aeropuerto [El Dorado] me toman la temperatura. Me va bien. Tenía todos los síntomas, menos fiebre".

Sin embargo, según ella, en el hospital no tuvieron los debidos cuidados: "Me llevan para un sitio aislado y ahí me examinan y me dicen que soy factor de riesgo. Me llevan en una ambulancia a la Fundación Santa Fe. Cuando llego a la Fundación Santa Fe, me llama mucho la atención que, primero, no estaban muy convencidos".

"La persona que me atiende en el triage ni siquiera se pone guantes. Me atiende así. Me entran, me aíslan. Después me hacen ya los exámenes que me tienen que hacer. Me dejan hospitalizada y al otro día, o sea, ayer [domingo], ya me mandan para mi casa porque me dicen que tenemos que esperar a que salga el resultado", añade.