Colombiana habría permanecido encerrada 14 años en una habitación; conozca el increíble caso

Consternación ha generado en el Tolima el hallazgo de una Comisaría de Familia del Espinal, en zona rural de este municipio. Allí fue ubicada una mujer, en completo estado de abandono, en la habitación de una vivienda de la vereda San Francisco, en el corregimiento de Chicoral.



Producto de una alerta emitida por la Personería local, funcionarios de la comisaría se desplazaron hasta el sitio y encontraron en la residencia a una mujer de 31 años de edad, que presuntamente se encontraba aislada bajo llave, desnuda y al parecer sin alimentación.

Andrea Jimena Herrera, directora Administrativa de Seguridad y Justicia del Espinal, y actualmente comisaria de Familia en condición de encargo, dijo que los familiares de la víctima le expresaron que permanecía encerrada desde los 17 años, debido a su comportamiento agresivo, el cual relacionan con un hechizo o maleficio.



“Cuando llegamos se demoraron en abrir, no tenían ni siquiera las llaves a la mano. Ella estaba totalmente encerrada, bajo llave, sin ningún tipo de mueble dentro de esta habitación, que tenía humedad y rotos. No tenía ropa personal y no tenía ropa interior. Nos dijeron que desde los 17 años sufrió un maleficio y que por eso ellos la tienen allí”, expresó Herrera.



Tras la atención en el sitio, la mujer fue trasladada al hospital municipal en donde se evalúa su estado de salud. Una vez se conozca el informe de su condición, la Alcaldía del Espinal tomaría acciones legales contra sus familiares.



“Su cuerpo está deforme y tiene morados en distintas partes del cuerpo. Estamos esperando los informes, incluyendo el de Medicina Legal, para adelantar la denuncia penal contra la familia de esta mujer. El proceso en la comisaría es por violencia intrafamiliar y abandono”, agregó.

La Secretaría de la Mujer del Tolima anunció que también hará seguimiento a este caso.