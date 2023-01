Colombiana pide ayuda a la embajada de EE.UU. tras grave accidente de su hija en Miami

Un grave accidente de tránsito tiene a la joven Hellen Pachón Durán, de 21 años, internada en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de los Estados Unidos, desde el pasado 26 de enero, tras ser embestida por una camioneta cuando se dirigía hacia su trabajo en su motocicleta, razón por la cual su mamá, Paola Durán Rico, está solicitando ayuda a los gobiernos colombiano y norteamericano para que se le permita viajar hacia Miami, Florida.

A través de un video difundido en redes sociales, Durán expuso la difícil situación en la que se encuentra su hija, quien reside desde hace un año en ese país.

Lea además: Policías acusados de matar a joven afroamericano comparecerán en febrero ante un juez

“Hago este video para solicitarle a la Embajada que me dé el permiso pedido por el hospital en Miami donde se encuentra mi hija, con lesiones muy graves. Tuvo accidente donde llegó al hospital con sus dos piernas rotas, comprometiéndole el fémur, tibia y peroné; en sus dos pulmones tiene lesiones, tiene tres costillas rotas, pero lo más grave es que tiene un edema cerebral donde los médicos dicen que no hay nada que hacer”, relató angustiada la mujer.

RCN Radio conversó con Paola Durán, quien además señaló que “no tiene mayor detalle del accidente, pues las autoridades estadounidenses no entregan información a no ser que sea de manera presencial. Lo que estimamos, es que este pudo ocurrir entre las 8:30 a.m. y las 9:00 a.m. del pasado jueves y que iba sola en su moto”.

Más noticias: Estación Espacial Internacional captó misterioso rayo azul que provenía de la Tierra

Hospital exige su presencia

Dicha familia que reside en el barrio San Cristóbal, al sur de Bogotá, se dirigió el pasado viernes 27 de enero a la embajada a radicar la respectiva solicitud y está a la espera de una pronta respuesta, pues Hellen, quien se desempeña como empacadora en una fábrica, no cuenta con ningún familiar en esta ciudad, razón por la que el hospital está solicitando la presencia de alguno de ellos con carácter urgente.

“El hospital me envía una carta donde solicita mi presencia de carácter urgente, ya radicamos este papel y su historia clínica en la Embajada, pero no hemos tenido ninguna respuesta, y esto es de carácter urgente”, expuso Paola, quien ha podido ver a su hija a través de videollamadas que le hacen desde el hospital cada noche.