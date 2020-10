Colombiana, premiada por National Geographic por ayudar a reducir tráfico de animales

National Geographic anunció la selección de sus nueve ganadores a los premios National Geographic, que este año incluyen a la ecologista colombiana Ángela Maldonado con el premio Buffett Award por su liderazgo en la conservación, reconociendo su dedicación a reducir la trata ilegal de animales salvajes en la región amazónica de Colombia y de Perú.

"Cada año, National Geographic reconoce y honra a personas pioneras e innovadoras cuyas historias inspiraron al mundo por los grandes aportes que han realizado en el campo de la ciencia, la conservación, la educación, la tecnología y la narración de historias", indicó la publicación en un comunicado.

Y añadió que: "las personas galardonadas este año son audaces y tienen ideas transformadoras que han definido algunos de los desafíos críticos de nuestros tiempos, fomentado nuevos conocimientos, propuesto soluciones de vanguardia e inspirado un cambio transformador. A través de retos y adversidades, han liderado iniciativas con el objetivo de proteger a nuestro planeta para las generaciones futuras y personifican la misión de National Geographic Society al arrojar luz sobre las maravillas de nuestro mundo y protegerlas".

Los jurados reconocieron el logro del Maldonado con: "la prohibición de la caza de monos nocturnos y dio lugar a que se llevara a cabo una investigación abierta de este mercado ilegal, lo que redujo drásticamente el tráfico de estos monos que se capturan y venden para su uso en experimentos de laboratorio"

Otros galardonados son la difunta matemática Katherine Johnson, el primer ministro de Canadá Justin Trudeau, la fotógrafa Erika Larsen, el ingeniero Corey Jaskolski, los realizadores Jimmy Chin y Elizabeth Chai Vasarhelyi, la educadora Jennifer Chavez-Miller y la ecologista Jeannie Raharimampionona.

