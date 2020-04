Colombiana que estudia medicina en Rusia y fue diagnosticada con cáncer, quiere volver al país

Victoria Lucía Guerrero, una colombiana estudiante de medicina en Rusia, le envió una carta al presidente Iván Duque en la que le pide que el Gobierno Nacional le ayude con las gestiones que le permitan regresar a Colombia, debido a las restricciones para regresar al país por la pandemia del cotronavirus.

La jóven relató en diálogo con RCN Radio, que no solo ha tenido que enfrentar esa emergencia mundial sola, sino que además le diagnosticaron linfoma de Hodgkin (un tipo de cáncer del sistema inmunitario del organismo).

Le puede interesar: Alemania realizará los primeros ensayos de vacuna contra COVID-19 en voluntarios

La mujer precisó que “desde que era una niña, soñaba con ser doctora y ayudar a los que estaban enfermos”. Sin embargo, esa ilusión ha tenido muchos contratiempos, ya que al graduarse del colegio en el 2015 no pudo entrar a estudiar medicina en la Universidad del Atlántico.

Sin embargo, tiempo después logró una beca para estudiar medicina en la Universidad Federal de Kazán en Rusia.

“Yo tenía un vecino que sabía de mis sueños y él mantenía muy pendiente de mí. Un día nos encontramos y me contó que le había llegado un correo electrónico a través del cual estaban ofreciendo una beca para estudiar en Rusia”, relató.

Victoria agregó que “pasaron varios meses hasta que recibí la notificación de que había logrado pasar la primera etapa y luego de un tiempo, me notificaron que había obtenido la beca y que debía viajar. Yo no podía creer que me hubieran otorgado la beca (…) para mí fue un sueño cumplido”.

La jóven señaló que entre varios familiares y amigos, logró recaudar el dinero para comprar los tiquetes y viajar a Rusia para convertirse en médico. “No fue fácil porque la situación económica de mi familia nunca ha sido la mejor, pero con la ayuda de mucha gente pude comprar los tiquetes y viajar”, dijo.

Lea aquí: Maduro dice que Venezuela resistirá la caída de los precios petroleros

A su llegada empezó a estudiar el idioma y al cabo de nueve meses, logró entrar al primer año de medicina. “Llegué el 10 de noviembre de 2016 y empecé a estudiar ruso, fue difícil porque es un vocablo diferente y porque la pronunciación no fue fácil, pero eso me permitió después de varios meses, entrar a estudiar medicina”.

Sin embargo, tiempo después y en medio de los estudios que adelantaba en Rusia, la salud de Victoria empezó a deteriorarse.

“Un día sin saber por qué, empezó un fuerte dolor de espalda que con el paso de las horas no me dejaba dormir y al cabo de un días no podía respirar. Con una amiga fuimos al médico y me dijeron que era un nervio de un músculo y me daban medicamentos que no me aliviaban el dolor”, relató.