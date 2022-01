Colombiana radicada en México llevaría un año secuestrada en ese país, denuncia su familia

Familiares de Lina María Cruz Giraldo, de 30 años de edad, nacida en el departamento del Quindío y quien vive en Ciudad de México hace ocho años, denunciaron que un hombre la tiene secuestrada hace aproximadamente un año y piden ayuda internacional para liberarla, tras infructuosos esfuerzos para dar con su paradero.

Paula Cruz, hermana gemela de Lina María, afirma que el presunto responsable de la retención de su familiar es un hombre con el que la mujer entabló una relación en México. Indica que el sujeto identificado como Jason Monroe Smith, estuvo condenado por secuestro y tortura en los Estados Unidos y salió en libertad bajo fianza.

Lea también: Asesinan a hermana de reconocido líder social en el Huila

Paula afirma que Monroe Smith, habría despojado a su hermana del teléfono celular y le habría permitido realizar algunas llamadas desde su celular personal a manera de pruebas de supervivencia.

“Mi hermana se encuentra en manos de una persona que desconocíamos. Hace un año y tres meses y solo hasta hace 18 días nos dimos cuenta quién era esa persona. Es un hombre que tiene antecedentes penales en Estados Unidos entonces es un tema muy delicado y estamos muy preocupados por eso estamos acudiendo a las autoridades y a los medios de comunicación”, indicó Paula Cruz.

La hermana de la víctima agregó que Lina María dejó de comunicarse frecuentemente con su familia hace un año y ahí sospecharon que algo extraño estaba pasando.

Le puede interesar: Contagios por ómicron: El médico es quien determinará trabajo en casa o incapacidades

Por último Cruz manifestó que lograron comunicarse con el presunto victimario hace algunos días para pedirle información real de su hermana y fue allí cuando recibieron una foto en la que se ve a Lina demacrada, con la cabeza y las cejas rapadas.

“Este señor no nos da una dirección, mi hermana perdió la conciencia y no nos reconoce, una persona que pudo verla nos dice que esta muy delgada casi en “los hesitos”. No sabemos que pasó de puertas para adentro, solo hemos visto unas fotos donde está sin pelo”.

Complementó: “Mi hermana alcanzó a mandar fotografías de los golpes que al parecer este sujeto le propinaba, decía que no sabía dónde estaba y que no podía seguir escribiendo. Siempre nos contaba cosas malas que le pasaban con él”.

Paula Cruz dijo que en las ultimas horas logró que el caso de su hermana fuera atendido por la Cancillería desde donde le solicitaron algunos documentos para proceder con la investigación. Los familiares claman por ayuda también de la Fiscalía General de la Nación en Colombia y de la fiscalía de México para encontrar a Lina María Cruz, quien requiere medicamentos y apoyo profesional por una condición especial de salud.