Colombianos detenidos en Haití: así cambió la vida de sus familiares

El 07 de julio de 2021 fue asesinado en su residencia Jovenel Moïsse, entonces presidente de Haití, un hecho que tras fuertes operativos posteriores terminó con la detención de 17 exmilitares colombianos, quienes permanecen en una cárcel de Puerto Príncipe sin que se haya adelantado un juicio en su contra.

En diálogo con RCN Radio, Milena Carmona, esposa del subteniente Jheyner Alberto Carmona Flórez, uno de los exmilitares colombianos detenidos en Haití, aseguró que desde aquel día la vida les cambió radicalmente, pues en Colombia han sido víctimas de señalamientos y matoneo, por lo que han tenido que asumir radicalmente el sustento de sus familias, e incluso cambiarse el nombre, sumado a la lucha por hacer justicia para estos 17 hombres.

Recientemente, en el mes de enero fue extraditado a Estados Unidos, el coronel (r) Germán Rivera, otro de los colombianos, señalado del magnicidio.

Última conversación

Carmona señala que desde hace dos años no ha tenido ninguna clase de comunicación con su esposo, quien en las últimas videollamadas realizadas desde una casa hotel le iba indicando sobre la gastronomía de ese país y su expectativa para “comenzar con la labor legal de cuidar a personas importantes en ese país”, de acuerdo a indicaciones recibidas desde Estados Unidos, afirma la mujer.

“Nosotros no hemos podido hablar con ellos a los dos años. A hoy no sé nada a ciencia cierta de él. En enero de 2022 recibimos a través de la Cruz Roja una nota y si es la letra de mi esposo, pero esto no es suficiente porque toda persona detenida tiene por lo menos derecho a una llamada y él no ha tenido derecho a nada”, afirmó Carmona.

Urgente llamado al Gobierno

Milena asegura que tras la salida forzosa salida de Haití del cónsul del Gobierno de Iván Duque, Julio Santa Martínez, en julio de 2022, por amenazas, dichas familias quedaron en el limbo y sin avance alguno del caso.

“Tengo fe que con la llegada de la nueva cónsul representación diplomática colombiana en Haití, Vilma Velásquez, nuestra situación logre avanzar. Dentro de las exigencias pedimos apoyo con una comisión de veeduría en la que puedan participar dos representantes del grupo de familias para ir al país”, señaló Milena.

Agregó que, aunque Haití no tiene restricciones de ingreso a su país, la grave situación de violencia por la que allí se atraviesa, es una gran barrera para poder viajar.

“El Gobierno no se compromete a garantizarnos la seguridad, yo de rodillas les pido que nos ayude jurídicamente, que se nombre un Tribunal Ad-hoc fuera de ese país, porque es un país corrupto en el que mandan las bandas delincuenciales”, aseveró Carmona.

Finalmente, la mujer le envió un mensaje a su esposo y a sus compañeros, para que no desfallezcan: “Aquí estamos sus familias, quiero decirles que los amamos demasiado, que no vamos a descansar para seguir luchando y demostrar que fueron contratados y engañados, que no soltaremos sus manos digan lo que digan”.