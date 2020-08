Colombianos ganan concurso de la NASA con aplicación para agricultura

Un grupo de estudiantes y profesionales colombianos desarrolló un proyecto de ciencia que les permitió obtener el primer lugar en el Space Apps Challenge COVID-19, evento organizado por la NASA y otras agencias espaciales internacionales.

La convocatoria, en la que participaron 15.000 personas de 150 países, tenía como objetivo buscar soluciones para distintos problemas que han surgido en medio de la pandemia. Este grupo, compuesto por seis profesionales de distintas disciplinas, ganó en representación de toda Latinoamérica.

3 of these winners and honorable mention teams have been given the chance to up-scale their projects to global information layers using the Euro Data Cube environment. Congratulations Michiganders Researching Coronavirus, G.I.D.E.O.N. & Sosqua! pic.twitter.com/V6klvZvh0e