Colombianos varados en Ecuador emprenden caminata para volver a casa

Cerca de 20 colombianos que se encuentran varados en Ecuador decidieron emprender una larga caminata con el objetivo de regresar a sus hogares.

Este grupo de personas solicita la rápida intervención de la Cancillería colombiana y de las autoridades migratorias, argumentando que se encuentran en una complicada situación humanitaria, sin refugio, ni alimentación y con escasos recursos económicos.



El grupo está compuesto por varios adultos, sin embargo también hay una niña de primera infancia. Según algunos testimonios, este grupo de personas ha tenido que enfrentar varias dificultades cómo desalojos, pérdida de dinero, y respuestas negativas por parte de las autoridades migratorias de Colombia y Ecuador.



Estas personas han tenido que pasar la noche en la calle durante el viaje, según se evidencia en un video.

"Hemos solicitado la ayuda de un bus humanitario y la Policía como tal nos ha bajado y hemos quedado totalmente en la calle porque no tenemos a dónde llegar. Ya nos sacaron de nuestras casas. Ya no hay más espacio para nosotros acá en el Ecuador, somos un grupo de colombianos trabajadores", dice una de las mujeres afectadas.

En días pasados contrataron un bus para viajar desde la región de Santa Helena, ubicada al sur de Ecuador hasta Colombia, pero según cuentan, la policía del vecino país los obligó a descender del vehículo puesto que no contaban con autorización por parte de las Cancillerías de Ecuador y Colombia para cruzar la frontera. No obstante, perdieron los 47 dólares que les había costado el pasaje a cada uno de ellos.



"Tomaron la decisión de venirse caminando, dijeron que iban a caminar porque no tienen dónde quedarse, tienen poco dinero y vienen con una niña de tres años. Se les perdió la plata del bus que les cobraron a cada uno 47 dólares y solamente quieren es que les abran la frontera, aquí las familias les vamos a ayudar para que regresen a sus casas sanos y salvos" indicó Yaneth Ortíz, madre de David Delgado, quién hace parte de los caminantes.



Los colombianos temen que al llegar a la frontera no puedan ingresar al país puesto que según les manifestaron las autoridades en Ecuador, Colombia ha decidido no permitir nuevamente el ingreso de personas puesto que el último grupo de colombianos que ingresó no cumplió con la cuarentena obligatoria que debían pasar en la ciudad de Ipiales, Nariño.