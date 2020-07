Hoy en el programa de RCN Radio, Tierra de Sueños, hablamos sobre el comercio electrónico en el sector agropecuario. Es importante tener en cuenta que, dada la situación actual, tanto la comercialización como la distribución de productos agropecuarios han sufrido importantes cambios en sus canales de distribución.

El canal tradicional, basado en los mayoristas, ha sido sustituido en parte por canales paralelos más cortos, conforme se han ido desarrollando los fenómenos de concentración de la gran distribución.

Las empresas productoras, a su vez, han respondido aunando esfuerzos a través de asociaciones de organizaciones de productores o consorcios de comercialización, con objeto de garantizar un suministro regular tanto en cantidad como en calidad, ofrecer una amplia gama de productos, precios ajustados, servicios, etc.

Para hablar más en detalle sobre sobre los desafíos y oportunidades del comercio electrónico para el sector agropecuario se cuenta con dos invitados: Andrés Gómez, Gerente de Negocios B2B – En Sm Digital y Ricardo Jaramillo Co –Founder and CEO en Croper Co – Founder Nova Agro - AgroFuturo.

Los invitados aseguraron que la tecnología será un factor clave que marcará la pauta en los próximos años. Aclaran que vale destacar las plataformas electrónicas desarrolladas por las principales cadenas de distribución y de valor, que se han alineado con las grandes plataformas electrónicas, a través de las cuales pretenden gestionar sus compras y canalizar su relación con los productores y clientes.

En este contexto, las empresas de comercialización deben adaptar sus sistemas de gestión a la nueva realidad.

Basándose en esta consideración centraron sus argumentos en los diferentes impactos positivos que podrían tener las organizaciones en un futuro.

