Comisionado de Paz denuncia oleada de obstrucciones y saboteos a la 'paz total'

El alto comisionado de Paz, Danilo Rueda, afirmó que tras 6 meses de acercamientos y de medir la voluntad de paz de grupos armados, asiste a "una oleada de obstrucciones y saboteos” a su gestión, al tiempo que denunció "intereses poderosos” que intentan “detener a toda costa” los planes de paz y las reformas propuestas por el presidente Gustavo Petro.

En un comunicado, Rueda aseguró que han surgido ataques personales y una campaña de difamación en contra “de quienes estamos arriesgándolo todo”.

“Los pasos de gigante de los planes de paz y, en el panorama más general, las grandes reformas que está implementando el presidente Petro, exacerbaron los recelos. Ahora, intentarán detenernos a toda costa”, enfatiza el alto Comisionado de Paz.

Advierte que hacerle juego a los “ataques arteros contra la paz, a rumores y a la información falsa que tergiversa nuestras acciones, es caer en la trampa de quienes se lucran con el caos y la guerra, y le huyen a la verdad”, subraya el funcionario.

Rueda acota que los acercamientos con grupos y bandas armadas "han sido aprovechados por personas inescrupulosas y algunos abogados que, acostumbrados a tranzar con favores políticos y judiciales, hoy pretenden lucrarse con la confusión y el engaño".

Añade que a estos individuos, “su interés egoísta los empuja a obstaculizar los espacios de diálogo que buscan resolver la criminalidad. Han llegado a acusar a nuestra Oficina de Paz de perfilarlos o incluso de querer asesinarlos”.

Danilo Rueda agrega en su comunicado que ha escuchado y dialogado “con reclusos poderosos que han sido parte del conflicto y que aún son piezas clave en el rompecabezas de la violencia urbana”, buscando su aporte a la paz, y jamás les hemos ofrecido excarcelaciones o salidas a la extradición”.

El Alto Comisionado afirma que, gracias al diálogo y los acuerdos de cese el fuego con cuatro grupos armados está “empezando a interrumpir el libre flujo de recursos ilegales en grandes regiones".

"Hoy varios poderosos barones de la guerra que han amasado grandes fortunas con el narcotráfico y la minería ilegal están entendiendo que la paz significaría una imposibilidad de seguirse lucrando ilícitamente”, sostuvo.

Añade Danilo Rueda que, “en medio de la desesperación, quienes se benefician con la muerte —la muerte con balas, hambre y mentiras—, están generando un clima de caos alrededor de la política de paz, con rumores de corrupción y de impunidad que se convierten en golpes de opinión que desalientan al país”.

De otro lado, el documento de la OACP resalta que se ha logrado, en medio de tensiones armadas, “que los grupos que ejercen un control territorial en áreas estratégicas restrinjan la expansión de los cultivos de uso ilícito, e incluso logramos pactar una disminución radical en el fenómeno de la deforestación, que venía tragándose nuestra selva amazónica y su piedemonte nariñense. Las recientes imágenes satelitales del Ideam así lo demuestran”.

Añade que en Buenaventura se detuvo “una guerra sangrienta entre bandas armadas de jóvenes que dejaba más de 180 muertes violentas al año”, y que, en procesos similares en Medellín y Quibdó, y ahora en Barranquilla, también se están disminuyendo los asesinatos, la extorsión, las fronteras invisibles, “y el miedo que somete a barrios enteros a la quietud y el silencio”.

Rueda indica que respeta y asume la crítica que aporta a la paz, pero acota que a la par de estas críticas de expertos y académicos sobre la 'paz total', “han surgido ataques personales y una campaña de difamación en contra de quienes estamos arriesgándolo todo por lograr cambios que posibiliten la vida digna para todos los colombianos”.

El funcionario señala que en sus contactos y reuniones en rincones remotos de la selva o en salones exclusivos en Bogotá, al igual que en cárceles de máxima seguridad y en encuentros con familiares de reclusos, nunca ha hecho promesas. “Nunca he pretendido beneficiar a nadie ante la justicia. Nunca he tenido influencia en los círculos del poder. Siempre he actuado dentro de la legalidad. Jamás le pondría un precio a mi trabajo por la paz. Estoy totalmente abierto al escrutinio público, porque no tengo nada que esconder ”, subraya Rueda.

Resalta que a las personas que quieren lucrarse personalmente con la paz, “debe caer todo el peso de la ley, de modo que nadie más se atreva a usar la paz como un instrumento de enriquecimiento privado”.

Finalmente, el Alto Comisionado para la Paz informa que está finalizando la fase de acercamientos con varios grupos armados y cuando se resuelvan dificultades recientes, “vamos a iniciar fases formales de diálogo con grupos de origen rebelde".

Concluye que paralelamente y siguiendo los preceptos de la naciente ley de sujeción y desmantelamiento, se iniciará “una fase de espacios socio jurídicos con grupos que no tienen origen rebelde apegándonos a la Constitución y la ley, respetando las instituciones del Estado y la división de poderes, y protegiendo los derechos de las víctimas”.