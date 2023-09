¿Cómo ahorrar para la vejez sin cotizar a pensión?

Durante la vida laboral, los trabajadores dan un pago mensual para la pensión, esto está incluido en los aportes de seguridad social que se realizan, entre los que también se destacan la salud, la caja de compensación familiar y los riesgos laborales, no obstante, no todos los colombianos lo realizan.

Cabe destacar que aproximadamente el 75% de los colombianos no cotizan para la pensión de vejez. Esto se debe a que muchas personas trabajan en la economía informal o están en el campo, por lo que no tienen los suficientes incentivos para cotizar a la pensión.

Por eso, desde el gobierno nacional se han planteado varias alternativas para que los colombianos queden protegidos en su vejez, entre los que se encuentran la pensión familiar y los BEPS.

¿Qué son los BEPS?

De acuerdo con Colpensiones, los Beneficios Económicos Periódicos son una alternativa de ahorro para que los colombianos que tienen ingresos menores a 1 SMLMV puedan recibir un ingreso de por vida, una vez cumplas la edad de retiro, en el caso de las mujeres a los 57 años y los hombres a los 62.

Este ahorro a través de BEPS es voluntario y flexible, por lo que los colombianos pueden ahorrar lo que puedan, cuando quieran y, además, recibirán un 20% adicional como apoyo por el esfuerzo. Cabe destacar que el valor del ingreso que puede recibir dependerá de los aportes que haya realizado.

Así las cosas, si usted está cotizando a pensión, pero al cumplir la edad de retiro no cumple con los requisitos para obtenerla, puede trasladar sus recursos al programa BEPS y recibir un ingreso para toda la vida.

¿Quiénes se pueden vincular al programa?

Colpensiones menciona que los ciudadanos que tengan ingresos inferiores a un SMMLV y sean mayores de edad (18 años) podrán acceder a este programa.

No obstante, si usted ya cuenta con una pensión, no puede vincularse y ahorrar en BEPS, porque está diseñado para las personas cuyos ingresos no les alcanzan para cotizar a una pensión, o que habiendo cotizado no cumplieron los requisitos para obtenerla.

Beneficios ofrece del programa BEPS

Los dineros ahorrados no pierden valor, ganan rendimientos equivalentes al IPC cada año.

Entrega un seguro de vida con amparo exequial y cobertura para enfermedades graves a quienes hacen seis (6) ahorros al año o completan ahorros al año en un monto equivalente a seis (6) SMDLV.

La administración de la cuenta de ahorros en BEPS no tiene costo ni hay descuentos por consultas de saldos o transacciones de ahorro.

Si al llegar a la edad de retiro el vinculado invierte los ahorros para recibir un ingreso de por vida o anualidad vitalicia con BEPS, el Gobierno Nacional le regala un subsidio equivalente al 20% de los ahorros acumulados, con el cual incrementa el valor de su ingreso y mejora su protección para la vejez.

¿Cómo vincularse a los BEPS?

