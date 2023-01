"Como él hay muchos muchachos”, mamá de joven de la Primera Línea que terminó en las disidencias

Noticias RCN reveló el testimonio de la mamá de un joven de la Primera Línea que terminó en las disidencias.

La madre de David Estiven Fernández Soler, consejero de juventud de la localidad de Kennedy en Bogotá, está conmovida al ver el video que publicó su hijo confirmando que ahora hace parte de las disidencias de las Farc.

“De manera voluntaria y con la convicción revolucionaria que me acompaña, he decidido unirme a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia Ejército del Pueblo, recogiéndome en su proyecto político militar, en el programa agrario de los guerrilleros y en su plataforma bolivariana”, dijo el joven en el video que publicó.

Le puede interesar: De la Primera Línea a disidencias Farc: la historia del joven que se fotografió con Gustavo Bolívar

La mujer afirmó que “esas personas están simplemente influenciando gente, lavando el cerebro para que se unan a la gente mala”.

Por otro lado, le hizo un llamado al presidente Gustavo Petro para que ayude a su hijo a salirse de las disidencias.

“Así como mi hijo fue una de las personas que le colaboró para que usted esté allá en el poder, espero que también me colabore y me lo ayude a traer”, afirmó.

Además, le pidió al exsenador Gustavo Bolívar que sea sincero con las declaraciones que ha dado, en las que dice que su hijo se entregó por gusto, cuando en realidad fue llevado forzosamente al departamento del Caquetá.

“Al senador Gustavo Bolívar le pido que sea más honesto con las declaraciones que está dando. Salió diciendo que mi hijo se regaló, pero él no tiene como comprobar que mi hijo está por gusto, así como él hay muchos muchachos”, expresó.

Lea también: Se dan a conocer nombres de siete integrantes de 'primera línea' que serán liberados

Finalmente, le envió un mensaje a David Estiven Fernández Soler para se dé cuenta de las consecuencias de sus actos.

“Hijo, si me está escuchando usted sabe que nunca fui copartidaria de que usted participara en eso de política, pero si a usted le nació hacer eso, mire las consecuencias y mire hasta donde me ha llevado; ya no tengo fuerzas”, finalizó.