La primera y más importante recomendación es hacer la compra a una empresa responsable como: Colgas, Colgas de Occidente, Norgas, Gasan y Gases de Antioquia, que cumplen con todos los requisitos propios para garantizar la seguridad y confianza de los usuarios con cada cilindro azul.



A medida que ha avanzado el tiempo siempre existen algunos mitos que amas de casa han venido construyendo en cuanto al manejo y manipulación de los cilindros de gas, esos mitos van desde cómo identificar una fuga de gas o cómo hacer rendir de más el contenido de un cilindro. Para ello es importante conocer que el GLP es una mezcla de gases sin color y sin olor, por lo cual en el proceso se le adiciona una sustancia con un olor peculiar, lo cual hace posible detectar su presencia a través del olfato, cuando exista fuga.



Manipulación y ubicación del cilindro



El cilindro debe manipularse con cuidado, rodarse sobre su base y ubicarlo en una posición vertical, sobre una superficie completamente plana. Por otra parte, no se deben ubicar a menos de 3 metros de distancia productos inflamables, los usuarios deben contemplar el espacio y distribuir muy bien la posición de la estufa y el cilindro, pues no deben estar juntos, para ello es importante que la extensión no este enrollada y solicitar que cumpla con la distancia mínima requerida, los tres metros o más.

Cuando se presenta una fuga en el cilindro, nunca se debe buscar un escape de gas con llamas de encendedores, fósforos, o velas. El cilindro debe moverse a un lugar abierto, con buena ventilación donde sea posible la dispersión del producto en el ambiente sin representar ningún riesgo. Así mismo, se deben comunicar con nuestra línea de emergencias a nivel nacional 01 8000 960888.



Como todo producto, nosotros como usuarios debemos ser muy estrictos en revisar las condiciones en que recibimos el cilindro de gas, el cual debe estar en perfecto estado, sin averías, con el tapón de seguridad y el sello termo-encogible sin ninguna alteración y la identificación de la empresa de forma legible. Finalmente a la hora de recibir un cilindro de gas, la única penda de garantía de calidad que el usuario recibe es pedir al despachador el recibo o factura de venta.

Otros aspectos importantes para nuestros clientes son: cerrar la llave después de usar el cilindro y no permitir que los niños jueguen o lo manipulen.

Sigue cada uno de estos consejos y cuida así tu hogar y tu familia. Solicita tu cilindro a nuestro WhatsApp 310 30 33 400 ¡Con toda seguridad, con toda responsabilidad!