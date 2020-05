¿Cómo sería el regreso de menores a los jardines y colegios? Mineducación da pistas

Aún es incierto cuando regresarán a clases presenciales los niños y jóvenes en Colombia, tras ser cerrados los jardines, colegios y universidades a mediados de marzo como medida para evitar la propagación del coronavirus, que por ahora va hasta el 31 de mayo.

Sin embargo, la ministra de Educación, María Victoria Angulo, dio una serie de pistas de cómo podría ser ese regreso, y así como en otros sectores, los protocolos que se deberán cumplir para garantizar que no haya una expansión del virus, teniendo en cuenta que los niños son vectores de la enfermedad.

Angulo aseguró que es vital garantizar en las instituciones educativas el distanciamiento social y los hábitos de higiene, sin ello sería imposible pensar en una reapertura.

Explicó en entrevista con NTN24 que se evalúa cómo sería la llegada de los menores de edad a cada colegio, pues no podrían darse aglomeraciones; también el tamaño de los grupos en los salones de clases, no podrían tener la ocupación que registraban antes de la pandemia.

La ministra dijo que basándose en los modelos a nivel internacional hay que estudiar, por ejemplo, cómo será el momento del recreo o descanso en las jornadas escolares, el contacto que pueden llegar a tener en las horas lúdicas que se estimen en el cronograma de clases y el uso de materiales pedagógicos.

Por ello, la alta funcionaria indicó que se replantearían los horarios de las jornadas, los cuales tendrían que cambiar. “Si (cambiarán) y parte del trabajo, que en su momento el señor presidente comparta, es cómo va a ser el esquema, este es un trabajo muy detallado con las Secretarías de Educación para entender la dimensión de la jornada, el tamaño de los grupos, los distintos horarios, muy orientados a dar garantías”, aseguró.

Y agregó que “son muchos los puntos que hay que garantizar y estudiar con el Ministerio de Salud, pero que están asociados principalmente a la distancia social y temas de higiene”.

#ZoomEducación | @VictoriaBxE María Victoria Angulo, Ministra de Educación de Colombia sobre el regreso de los alumnos a las aulas: "Es un trabajo muy detallado con las Secretarías de Educación y los colegios para entender la dimensión de la jornada, los distintos horarios". pic.twitter.com/OUSLUvUIld — Zoom a la noticia (@NTN24Zoom) May 18, 2020

En el caso de Bogotá, la secretaria de Educación de Bogotá, Edna Bonilla, afirmó que, aunque no es una decisión tomada, estudian que regresen a las aulas pero con grupos no mayores a 15 niños por salón. "A nosotros nos va a tocar, por ejemplo, entender el distanciamiento. Hoy nuestras aulas están diseñadas para tener 40 o 42 o incluso hasta 45 niños; seguramente no vamos a tener más de 15 niños por aula", afirmó.

Sin embargo, desde Fecode han señalado que no hay condiciones en las aulas de clase para que los niños puedan retomar las clases presenciales y por turnos como lo señaló la secretaria Bonilla.