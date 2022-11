¿Cómo va el sistema de peajes electrónicos en el país?

El ministro de Transporte, Guillermo Reyes, aseguró que el pasado 30 de octubre se venció el término establecido en la resolución 35125 del 11 de agosto de 2021, para que los peajes del país se habiliten en Colpass, el Sistema de Interoperabilidad de Recaudo Electrónico Vehicular creado por esa entidad.

En diálogo con RCN Mundo, el funcionario señaló que "la Superintendencia de Transporte iniciará los respectivos procesos a que haya lugar a los operadores (peajes) e intermediadores que no cumplieron con el plazo establecido".

Señaló que hasta la fecha el país cuenta con 88 peajes habilitados y 20 peajes más se encuentran en proceso de habilitación, lo que representaría un total del 63%. Reyes explicó que el sistema cuenta con cuatro intermediarios habilitados (Flypass, Copiloto, Gopass y Facilpass), con los que los usuarios pueden adquirir el dispositivo de pago.

Le puede interesar: Habitantes rendirán homenaje a Maximiliano en Remedios, Antioquia

“El sistema proporciona beneficios significativos para la movilidad de los corredores, ya que reduce el tiempo de paso por los peajes, evita las filas para realizar el recaudo, genera ahorro de combustible, evita el manejo y traslado de dinero en efectivo, disminuye el desgaste de los vehículos, mitiga la contaminación causada por los gases vehiculares y posibilidad que el gremio transportador asocie toda su flota al producto financiero de su preferencia, para pagar peajes electrónicamente”, manifestó.

El ministro de Transporte aseguró que "existe en Colombia una equivocada concepción de los peajes. Se cree que los peajes lo que buscan es afectar el bolsillo del conductor... hay que aclararle a los colombianos que los peajes son como los impuestos: no nos gusta pagarlos, pero si no los pagamos no tenemos como financiar el gasto público y social... en el caso de los peajes, se hacen para la construcción, la operación y el mantenimiento de nuestras vías”.