Con protesta exigen respuesta de autoridades a pobreza en barrio de Polonuevo (Atlántico)

Cansados de la falta de respuesta de la autoridad municipal a sus necesidades y requerimientos, un grupo de vecinos del barrio San José del municipio de Polonuevo, en el Atlántico, adelantaron el sábado en horas de la tarde un plantón en la vía que comunica a la población con Santo Tomás.

El líder cívico, John Pájaro, dio a conocer la realidad de la problemática social que afecta a la comunidad de San José.

“Uno de los barrios más marginados del municipio, golpeado por la pobreza y golpeado por el abandono estatal; tienen problemas de servicios públicos, tienen problemas de vías, problemas de acceso en el tema de educación, salud, dificultades en el tema de las vías”, indicó el vocero de la manifestación.

Los habitantes de San José exigen que la administración municipal, no siga incumpliendo sus promesas, quieren hechos. “Ellos salieron pacíficamente, pero, también molestos e indignados con la ausencia de un alcalde y de una alcaldía, que, de verdad, no ha sido aterrizada con la realidad social que hay vive este barrio. Muchos niños anhelan un espacio digno de una cancha, de un parque, no lo cuentan ante tantas promesas por parte del alcalde; un año y casi, ocho meses, prometiéndoles, y nada de gestión, nada de formulación de proyectos para jalonar recursos; es la cuarta vez que la gente toma la decisión de bloquear esta vía de manera pacífica”, puntualizó John Pájaro.

Los asistentes se pronunciaron ante la falta de atención de la Alcaldía, por lo que exigen la intervención de la Gobernación del Atlántico.

Los manifestantes, con pancartas y pendones salieron a la calle a reclamar sus derechos, durante dos horas aproximadamente, en la vía entre Polonuevo y Santo Tomás.