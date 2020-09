Con "vaca" buscan recaudar fondos para familia de Juliana Giraldo

El periodista e integrante de la comunidad LGTBIQ, Carlos García, adelanta una campaña con el objetivo de recolectar fondos para los familiares de Juliana Giraldo, la mujer que falleció luego que un soldado disparara con su fusil contra los ocupantes de un vehículo en una carretera en el municipio de Miranda (Cauca).

En contexto: Ella era Juliana Giraldo, la mujer que murió por un disparo de un soldado en Caucas

Por medio de la plataforma ‘Vaki’ se busca que los colombianos aporten desde 9.000 pesos, para apoyar a la familia de la la mujer de 32 años a que enfrenta una difícil situación económica.

“Anoche empezamos a juntar dinero, armamos una ‘vaki’. En esta plataforma estamos juntando un dinero, muchas personas han empezado a aportar”, dijo el periodista y agregó que la plataforma en donde las personas pueden aportar es https://vaki.co/vaki/1600998406440.

Aunque la iniciativa estaba enfocada inicialmente para que la madre de Juliana pudiese viajar a Colombia a despedir a su hija, la recolecta cambió de sentido luego que la Cancillería, la Embajada en España y el Consulado en Madrid, lograran gestionar un tiquete al país a través de un vuelo comercial de la aerolínea Iberia.

Lea también: Juliana Giraldo soñaba con tener un salón de belleza en Miranda, Cauca

El comunicador precisó que ahora se busca apoyar económicamente a la familia de Juliana, teniendo en cuenta la difícil situación económica en la que se encuentra.

“Me movió muchísimo eso, porque yo sé lo que duele no despedirse de un ser querido, porque a mí me pasó con mi papá (...) y tenemos que aportar”, dijo.

También precisó que los recursos que se obtengan a través de la recolecta le entregarán directamente a la familia de la víctima.

El periodista precisó que espera que la muerte de Juliana no se haya tratado de un crimen de odio.

Le puede interesar: Procuraduría abre investigación preliminar por muerte de Juliana Giraldo en Cauca

“La situación de Juliana siempre ha sido muy compleja, revictimizada incluso por personas que no le dicen el nombre como ella quiso ser llamada en su tránsito hacia mujer, es bastante complejo, porque hay lugares en los que es muy difícil ser homosexual o persona trans”, indicó.

Concluyó que “yo nací y crecí en Popayán. Afortunadamente no he tenido esa discriminación de frente, pero la he vivido de cerca porque soy homosexual, estoy casado con un hombre”.