Concejales del Caguán denuncian graves amenazas de 'Segunda Marquetalia' de Farc

En una carta al director de la Unidad Nacional de Protección, al Gobernador del Caquetá, la Defensoría del Pueblo, la Policía y Personería, los 15 concejales de San Vicente del Caguán denunciaron amenazas contra sus vidas y responsabilizaron al Gobierno y autoridades por lo que pueda ocurrir, al considerar que no les han prestado atención luego de la aparición de un panfleto en el que las disidencias de las Farc los declaran objetivo militar.

El presidente del Concejo Municipal, Eduardo Cedeño, quien dio plena credibilidad al panfleto, dijo a RCN Radio que la 'Segunda Marquetalia del Bloque sur de las Farc' declaró objetivo militar a los 15 concejales de San Vicente del Caguán, al alcalde Julián Perdomo, al gobernador Arnulfo Gasca y a otras personas de la región.

“Sencillamente por las políticas que ellos aplican argumentando que supuestamente nosotros nos apoyamos en ellos para las elecciones y por eso nos van a pasar la cuenta de cobro, por el hecho de habernos permitido que hiciéramos política en sus esos territorios”, puntualizó Cedeño.

Lea además: Revelan video del operativo de rescate de niña secuestrada hace cuatro años

En el panfleto, conocido por RCN Radio, la denominada 'Segunda Marquetalia, Bloque Sur', afirma que “no hay rivalidad alguna entre nuestros comandantes Iván Márquez, Óscar Montero, 'Gentil Duarte'” y aseguran que no son disidentes ni traidores, al tiempo que sindican de disidentes a sus excompañeros que firmaron la paz con el Gobierno.

“Esos traidores que se encuentran viviendo como oligarcas son declarados objetivo militar, al traidor de la revolución y nuevo oligarca Fabián Ramírez y su círculo cercano", señala en uno de los apartes el documento cuya veracidad estudian las autoridades.

Así mismo, la 'Segunda Marquetalia, Bloque Sur', afirma que "no permitirá la operación en territorio colombiano del cartel de Sinaloa y cartel de Jalisco nueva generación". También amenazan a otros políticos del Caquetá, a periodistas y “en especial a Andrés Cardozo de Caracol Televisión”.

El concejal Cedeño rechazó las amenazas y dijo que no entiende el motivo, ya que dijo, los ediles están dedicados a hacer labor social en San Vicente Caguán, que por décadas ha sido una zona afectada por la violencia.

“Esa situación nos preocupa, por eso dirigimos un documento a la Unidad Nacional de Protección, con el fin de que tomen medidas y nos brinden las medidas de protección adecuadas”, se indicó.

Advirtió Cedeño que no se está cumpliendo con el plan padrino, que consiste en que un agente de la Policía los acompaña a distancia y está pendiente de su seguridad a través de visitas, llamadas y presencia en sus casas y oficinas.

"Es triste que los padrinos nos tengan que visitar o llamar cada mes y medio a los protegidos y no nos pongan cuidado, el Gobierno Nacional está fallando en eso, en la mayoría de los casos brillan por su ausencia”, reiteró el Presidente del Consejo Municipal de San Vicente del Caguán.

Añadió que “las Farc no matan a un concejal porque es corrupto, bueno o malo, simplemente nos matan por tener la credencial de Concejales, acá con tener una credencial ya le ponen la lápida encima” .

“A la Unidad Nacional de Protección los responsabilizamos por lo que pueda ocurrir y también queremos hacer el llamado a la Policía Nacional que no le está dando credibilidad al comunicado, no le prestan atención para que no le jalen las orejas, yo no puedo permitir que digan que no se tomaron las medidas porque los concejales no denunciaron”, indicó.

Cedeño insistió en que los panfletos que circulan por las calles y zona rural vienen de la subversión, “nosotros tenemos contacto con la población y sabemos la existencia de ellos que para nadie es un secreto, sabemos que es una manera de las Farc de demostrarle al país que ellos están aquí y ellos son los que mandan", enfatizó el dirigente político.

Acotó que si el Gobierno no los protege, les tocará salir con sus maletas para evitar lo que ocurrió hace varios años en Rivera, Huila, donde fueron asesinados nueve concejales cuando estaban reunidos en un restaurante.

“Yo sé y entiendo el accionar de las Farc, llevo 18 años en el cargo y me ha tocado enterrar cuatro compañeros concejales, he presenciado la explosión de bombas y granadas, he visto cómo ellos cumplen las amenazas y por eso temo que esto que nos han dicho en el escrito lo pueden hacer en la realidad", indicó Cedeño.

Recalcó que no puede decirle a la opinión pública que las amenazas "son de cuatro bandidos, es una organización que se creó de las disidencias que cobran vacunas aquí en esta región del país, ellos ponen las condiciones y no podemos por ningún motivo ser irresponsable y dar un parte de tranquilidad, porque después seguramente el director de la UNP y el director de la Policía nos van a decir que no alertamos sobre lo que está pasando”, añadió el concejal.

Esta es la carta de los concejales: