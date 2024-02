Condenan a 16 años de prisión a médico bumangués por agredir física y sexualmente a su expareja

El juzgado advierte sobre "la inviabilidad de conceder los subrogados o las penas sustitutivas de prisión, como se dijo, atendiendo a la naturaleza de los tipos penales por los cuales se le encontró culpable el procesado".

Este caso ha sido una lucha legal para la víctima en la que, después de dos años y en medio de decisiones jurídicas, no se había dado una sentencia que mencionara la privación de la libertad del acusado en un centro carcelario.

No obstante, por ahora y según el juez, no hay razón para ordenar el traslado del médico a una prisión debido a que el sentenciado no tenía antecedentes judiciales, no representa un peligro para la sociedad y no ha dilatado el proceso.

"No obstante, el juez tiene también la facultad excepcional de abstenerse de librar la orden de captura o boleta de encarcelamiento siempre que sea razonada y justificadamente y estime que la aprehensión inmediata es innecesaria", concluyó el juez.

El médico ha dejado clara su intención de interponer una acción de apelación y habría que esperar que surtan todos los recursos judiciales para conocer un resultado final y si es el caso sea dirigido a prisión.